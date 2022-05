One Way Berlaku 24 Jam Jika Kemacetan Semakin Parah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Sistem one way atau satu arah kembali diberlakukan secara efektif mulai pukul 07.00 hingga 24.00 WIB, Sabtu, 7 Mei 2022 pada arus balik Lebaran 2022. Sistem ini berlaku dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang, sampai gerbang tol Halim, Jakarta Timur.Sistem ini kemungkinan akan diberlakukan selama 24 jam. Dengan catatan, arus kendaraan dari arah tol Kalikangkung semakin padat.Pemberlakuan one way bukan berarti tanpa ekses. Kebijakan ini membuat antrean kendaraan terjadi di ruas jalan dari arah selatan dan barat Jakarta menuju Cikampek."Banyak kendaraan ke arah Cikampek terpaksa melambat karena hendak dibuang ke arah pintu tol Tanjung Priok, Jatinegara, dan Jagorawi,” demikian laporan reporter Gema Tanjung dari Tol Cawang, Jakarta Timur, dalam tayangan Metro Siang, Metro TV, Sabtu, 7 Mei 2022.Baca: One Way, Waktu Tempuh Kalikangkung ke Cikampek Diprediksi 5,5 Jam Masyarakat dari Jakarta yang hendak menuju Bekasi, Bandung, maupun Cikampek diimbau untuk memulai perjalanan pada dini hari hingga subuh untuk menghindari kemacetan. Namun, kepolisian menyampaikan jika arus kendaraan dari arah tol Kalikangkung semakin padat, maka tidak menutup kemungkinan sistem one way akan diberlakukan selama 24 jam hingga Senin, 9 Mei 2022.PT Jasamarga mencatat sudah ada 536.000 kendaraan yang masuk ke wilayah Jabodetabek sejak 5 Mei 2022. Angka tersebut diprediksi terus bertambah hingga esok hari.Untuk para pengemudi yang ingin mengarah ke Cikampek, dapat melewati sejumlah rute alternatif. Seperti, jalur Kalimalang, Jagorawi, maupun Puncak."Para pengemudi bisa menggunakan jalur Kalimalang jika hendak ke Cikampek atau Bekasi, lalu bisa menggunakan jalur tol Jagorawi, serta Puncak jika ingin pergi ke arah Bandung,” ujar Gema.(UWA)