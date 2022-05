One Way, Waktu Tempuh Kalikangkung ke Cikampek Diprediksi 5,5 Jam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Polri memprediksi waktu tempuh dari Tol Kalikangkung kilometer (KM) 414 sampai Jakarta-Cikampek (Japek) KM 47 hanya 5 jam 30 menit. Waktu tempuh ini dimungkinkan berkat skema one way atau satu jalur yang diberlakukan pada arus balik libur Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah."Perkiraan waktu tempuh dari Tol Kalikangkung-Palimanan-Cikampek adalah 5 jam 30 menit," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko, Jakarta, Sabtu, 7 Mei 2022.Gatot mengeklaim arus ruas jalan tol dari Kalikangkung sampai Cikampek berjalan lancar. Sekitar pukul 06.30 WIB, dari Tol Kalikangkung maupun Tol Palimanan ke arah Jakarta ramai lancar atas skema one way.Sementara itu, dari Tol Cikampek KM 70 sampai 47 terpantau ramai lancar pada pagi tadi. Skema one way telah diperpanjang sampai Gerbang Tol Halim KM 3+500.Baca: 96 Ribu Orang Menyeberang ke Merak pada H+2 Lebaran Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi mengaku belum bisa memastikan sampai kapan skema one way diterapkan. Penerapan one way situasional dengan mempertimbangkan beragam faktor.Polri mengimbau pengemudi yang terdampak skema one way tidak menunggu di jalan tol. Apabila terjadi kepadatan, pengemudi diminta menggunakan jalur alternatif.(AZF)