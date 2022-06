Jebakan Subsidi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

SUBSIDI negara kepada rakyatnya sebetulnya bertujuan mulia. Ia dimaksudkan untuk memberdayakan yang lemah agar bisa berlari dalam garis mula yang sama. Dengan subsidi , yang tak berdaya bisa berjalan, lalu lari kencang.Namun, subsidi bisa menjadi jebakan, bahkan kutukan, bila berada di tangan yang salah dan dikelola secara salah pula. Di tangan pemburu rente, subsidi menjadi lahan basah mendulang fulus. Di tangan orang bermental meminta dan menuntut, subsidi menjadi candu. Ia harus diminta terus dan terus. Lagi dan lagi.Apakah negeri ini telah 'tiba' dalam situasi seperti itu? Tidak sepenuhnya, tapi ada nuansa seperti itu. Kita merasa telah 'terjebak' pada persoalan subsidi. Hampir semua rezim mengeluhkan subsidi, terutama saat nilainya membengkak. Hampir tiap episode membuncitnya subsidi energi, orang meributkan subsidi yang salah sasaran.Baca: Harga BBM dan Elpiji Bersubsidi Tak Naik Pun saat ini, ketika dunia dalam ancaman krisis pangan dan energi. Perang Rusia-Ukraina (Presiden Putin menganggap belum perang, melainkan pemanasan) telah membuat harga pangan dan minyak dunia membubung. Pekan ini, harga minyak dunia sudah menyentuh US$121 per barel, dua kali lipat dari perkiraan harga minyak di APBN 2022.Jika perang tidak disudahi atau malah menjadi-jadi, prediksi harga minyak dunia menyentuh US$150 per barel bukan hal yang mustahil. Dalam kondisi seperti itu, pukulan telak dirasakan negara-negara net importir minyak, termasuk Indonesia. Sudah begitu, harganya mesti disubsidi pula. Sebagian salah sasaran pula. Itu berarti pukulan supertelak bertubi-tubi.Akhir bulan lalu, Presiden Joko Widodo mengakui beratnya beban APBN bila subsidi akibat melambungnya harga minyak tidak dibenahi. Jokowi menyebut sampai saat ini harga bahan bakar minyak di Indonesia masih menjadi yang termurah jika dibandingkan dengan negara lain. Jokowi mencontohkan di Singapura, BBM sudah seharga Rp32 ribu per liter, Jerman Rp31 ribu per liter, dan Thailand Rp20 ribu per liter."Kita ini, kita, pertalite masih di angka Rp7.650, pertamax Rp12.500, yang lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini? Karena kita tahan terus," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 24 Mei 2022.Jokowi menerangkan dampak dari pemerintah yang terus menahan laju kenaikan BBM dunia, jumlah dana subsidi BBM yang digelontorkan juga semakin membesar. Jokowi pun mempertanyakan sampai kapan pemerintah bisa terus menahan pembengkakan subsidi tersebut. "Sehingga saya minta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sekali lagi memiliki sense (of crisis) yang sama. Berat, nahan harga seperti itu, berat," ujar Jokowi.