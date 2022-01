Kata 'Ago' Dalam Bahasa Inggris, Begini Contoh Kalimatnya

Pengertian Ago

Penggunaan ago

Selalu Mengikuti Expression of Time

Diikuti That Clause

Waktu Lampau yang Berkaitan dengan Masa Sekarang

Contoh kalimat yang menggunakan ago

Setelah memahami teorinya, mari lebih mengenal ago melalui contoh-contohnya!

Three years ago, Hans bought a house in Jakarta. (Tiga tahun lalu, Hans membeli rumah di jakarta.)

It was nine years ago that she left Indonesia. (Sembilan tahun lalu dia meninggalkan Indonesia.)

One year ago, I was still living in Paris. (Satu tahun yang lalu, aku masih tinggal di Paris.)

The last time I saw Dewi was a long time ago. (Terakhir kali aku bertemu Dewi sudah lama sekali.)

One week ago, Ariana didn’t go to school because she was sick. (Satu minggu lalu, Ariana tidak masuk sekolah karena sakit.)

Jakarta: Kata "ago" dalam bahasa Inggris digunakan sebagai salah satu penjelas waktu. Mungkin biasanya dalam grammar, kamu akan menemukan bagaimana keterangan waktu (masa lampau, masa kini, dan masa depan) dijelaskan melalui tenses-tenses yang digunakan. Namun, kata ago juga mengambil peran yang mampu menjelaskan salah satu keterangan waktu, yaitu di masa lampau.Jika kamu sudah pernah mendengar atau menggunakan kata ago dalam percakapanmu, sekarang saatnya kamu mendalami pemahamanmu mengenai arti kata ago beserta penggunaan dan contoh kalimatnya. Yuk, kita ikuti penjelasan dalam artikel berikut yang dikutip dari laman Cakap.com.Dilihat dari arti secara harfiah, kata ago sendiri artinya “yang lalu” atau “masa lampau”. Jadi sudah barang tentu bahwa kata ago ini selalu disandingkan dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Normal tenses yang digunakan untuk ago adalah simple past tense.Sebagai contoh, jika ada yang mengatakan “Rina went home one day ago”. Kata “went” dalam kalimat tersebut menandakan bahwa kalimat tersebut termasuk ke dalam simple past tense. Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata ago, yang juga menunjukkan suatu keterangan waktu di masa yang lampau adalah ages ago, before, time was, since, back, from way back, etc.Setelah mengetahui ago dan artinya, maka selanjutnya penting untuk mengetahui penggunaanya. Selain digunakan dalam kalimat simple past tense, ada beberapa penggunaan ago yang harus kamu ketahui.Dalam penggunaanya, ago selalu mengikuti expression of time. Artinya adalah bahwa penggunaan “ago” untuk menunjukkan keterangan waktu dalam kalimat tidak dapat berdiri tanpa expression of time.Baca juga: 'Contekan' 25 Ucapan Tahun Baru Dalam Bahasa Inggris, yang Mana Favoritmu? Apa sih expression of time, itu? Ada banyak sekali contoh expression of time dalam bahasa Inggris , beberapa di antaranya adalah a day, a month, a while, dan a year.Hal yang perlu dicatat pada poin ini adalah ago selalu diikuti oleh that clause bukan since clause. Jadi artinya, dalam kalimat yang terdiri dari dua klausa maka clause yang mengikuti kata ago adalah penjelas dari klausa sebelumnya. Sehingga that clause memang paling tepat menjadi klausa yang mengikuti ago.Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ago artinya “yang lalu” “yang lampau”. Namun, penggunaan ago memiliki tolak ukur masa kini. Perhatikan contoh kalimat berikut, “Ilma went to Bali 3 years ago.” keterangan waktu berupa “3 years ago” artinya, menunjukkan bahwa Ilma pergi ke bali tiga tahun lalu jika menggunakan tolak ukur tahun ini atau tahun sekarang.Namun, jika menggunakan tolak ukur tahun depan, maka akan menjadi 4 tahun yang lalu. Itulah sebabnya ago digunakan untuk menerangkan waktu masa lampau yang masih berkaitan dengan masa sekarang.Itu dia penjelasan mengenai ago dan artinya lengkap dengan penggunaan beserta contohnya. Pelajari dan coba buat contohnya sendiri agar kamu selalu dapat menggunakan kata “ago” dengan tepat.