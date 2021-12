'Contekan' 25 Ucapan Tahun Baru Dalam Bahasa Inggris, yang Mana Favoritmu?

Ucapan Tahun Baru dalam Bahasa Inggris

Jakarta: Hari ini 31 Desember merupakan penghujung tahun atau hari terakhir di tahun 2021. Memasuki pergantian tahun baru 2022 biasanya masyarakat menyiapkan ucapan tahun baru untuk disampaikan kepada keluarga, teman, dan kerabat tercinta.Ucapan tahun baru bagi sebagian orang sangat bermakna, sebab biasanya berisi kata-kata yang menyemangati dan penuh pengharapan. Sebagian orang sering mencari alternatif mengucapkan tahun baru dengan berbagai bahasa selain bahasa Indonesia agar lebih berkesan dan simple, terutama dengan bahasa Inggris Nah, berikut ini ada 25 pilihan ucapan tahun baru yang bisa kamu sampaikan dalam bahasa Inggris yang dikutip dari laman Cakap.com:Selamat Tahun Baru! Semoga 12 bulan ke depan penuh dengan pencapaian baru dan hari-harimu dipenuhi dengan kebahagiaan kekal!Selamat Tahun Baru! Menjelang fajar tahun baru, saya berharap itu dipenuhi dengan janji-janji akan hari esok yang lebih cerah.Selamat Tahun Baru! Aturan di jalan menuju kesuksesan adalah selalu melihat ke depan. Semoga kamu mencapai tujuanmu dan semoga perjalananmu indah. Tuhan memberkati!Ucapkan selamat tinggal pada hari kemarin dan sambutlah hari esok dengan harapan dan ambisi baru. Selamat Tahun Baru!Bekerjalah dengan baik di saat ini agar mendapat masa depan yang indah karena tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Selamat Tahun Baru!Baca juga: Begini Ucapan Selamat Natal dan Libur di Berbagai Negara Tahun baru seperti sebuah buku dan kamu adalah penulisnya. Ini adalah kesempatanmu untuk menulis cerita yang indah. Selamat Tahun Baru!Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.Mengucapkanmu selamat tahun baru dengan berharap kamu akan mendapatkan berkah yang melimpah di tahun depan.Semoga tahun baru kali benar mengubahmu, tidak mengulangi kebiasaan lama dalam kemasan baru. Selamat Tahun Baru!