Sering Terbalik, Ini Beda Penanda Waktu ala AM dan PM

AM, PM, dan Format Waktu 12 Jam

Sejarah Penggunaan Format AM dan PM

Penulisan dan Contoh Penggunaan

Contoh Kalimat

Jakarta: Penulisan penujuk waktu di dalam bahasa Inggris menggunakan format 12 jam yang dibagi ke dalam dua penanda, yakni AM dan PM. Namun masih banyak dari masyarakat di Indonesia yang terbalik ketika menggunakannya, sebab di Indonesia sendiri terbiasa menggunakan format waktu 24 jam.Meski demi kian, format AM dan PM ini banyak digunakan dalam keseharian, terutama untuk urusan pekerjaan. Nah biar kamu tidak salah dan terbalik lagi, yuk kita simak artikel berikut ini yang dikutip dari laman Cakap.com.Banyak yang berpikir bahwa AM adalah penanda siang dan PM adalah penanda malam sehingga menimbulkan kesalahan dalam memaknainya. Agar kamu lebih mudah mengingatnya, perlu diingat bahwa kedua format ini dibatasi oleh 'jam 12 siang'.Kedua format ini membagi waktu ke dalam 12 jam sehari. AM sendiri berasal dari bahasa latin yang merupakan kependekan dari kata Ante meridiem dan PM adalah Post meridien. Ante meridiem berarti “sebelum tengah hari”, sedangkan post meridiem berarti “setelah tengah hari”.AM → 00.00–11.59PM → 12.00–23.59Penggunaan waktu 12 jam serta PM dan AM dimulai di Mesir di mana masyarakatnya mengukur waktu dengan penanda matahari. Huruf M atau meridiem dalam AM dan PM berasal dari kata meridies dalam bahasa Latin yang berarti “tengah hari”.Baca juga: Bingung Membedakan How Much dan How Many? Simak Penjelasan Berikut Yuk! Penyebutan PM sebagai penanda lewat tangah hari pun sudah digunakan di Mesir sejak sekitar abad ke-17, tepatnya tahun 1640-an. Sementara pengguna AM baru digunakan hampir satu abad kemudian, yaitu sekitar tahun 1760-an.Hingga saat ini, masih banyak negara berbahasa Inggris masih menggunakan format waktu 12 jam dan penanda waktu AM dan PM. Beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, New Zealand, Mesir, India, Malaysia dan Filipina.Dalam percakapan atau dalam kalimat biasanya penutur asli bahasa Inggris jarang menggunakan AM atau PM. Sebagai gantinya biasanya ditambahkan keterangan waktu yang lebih spesifik seperti “in the morning”, “at noon”, dan “at night”.She gets up at 5 in the morning every day and starts preparing breakfast and lunch.(Dia bangun jam 5 pagi setiap hari dan mulai memasak sarapan dan makan siang)The kids have to be at home before 7 at night.(Anak-anak sudah harus di rumah sebelum jam 7 malam)Namun, dalam konteks formal atau tulisan, seperti pada surat-menyurat, undangan, atau kebutuhan promosi digital, AM dan PM cenderung lebih digunakan.Ante Meridiem → AM, A.M., atau a.m.Post Meridiem → PM, P.M., atau p.m.The album will be released on April 28th at 6 p.m.(Album ini akan dirilis pada 28 April jam 6 sore)Please send your assignment before 5 PM on Friday next week.(Silakan kirim tugas Anda sebelum jam 5 sore pada hari Jumat minggu depan.)Setelah penjelasan di atas, sekarang kamu sudah tahu perbedaan penanda waktu AM dan PM yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi, jangan sampai salah atau terbalik dalam menggunakannya lagi, ya!