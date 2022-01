Bingung Membedakan How Much dan How Many? Simak Penjelasan Berikut Yuk!

How Much?

Uncountable Noun

Water Sand Sugar Salt Rice Flour Time Tea Milk Hair

Contoh Kalimat

How Many?

Countable Noun

Person Apple Manggo Pen Book Bottle Box Children Dog Cat

Contoh kalimat

Jakarta: Ketika belajar bahasa Inggris sering kali kita menemukan kosakata yang berbeda tapi ternyata memiliki makna yang hampir mirip. Salah satunya adalah kosakata how much dan how many, masih banyak yang sulit membedakan penggunaan keduanya.Kedua kosakata ini sebenarnya sama-sama digunakan untuk menghitung satuan benda dalam bahasa Inggris. Namun untuk membedakannya, antara how much dan how many ditentukan dengan memasukkan benda yang ingin dihitung.Apakah masuk ke dalam kategori antara yang dapat dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak artikel berikut ini yang dilansir dari laman Cakap.com.Secara harfiah, much memiliki arti banyak. Sama seperti ‘a lot of’ atau ‘a great amount of’ yang bermakna “banyak”. Much juga digunakan untuk menghitung satuan benda.Namun, dalam penggunaannya pada kalimat bahasa Inggris , much digunakan untuk menghitung sebuah benda yang tidak dapat dihitung atau belum dapat diketahui jumlahnya, yang biasanya dalam bentuk tunggal (uncountable noun). Benda-benda yang termasuk dalam uncountable noun tidak perlu dibedakan bentuk singular dan plural-nya.Uncountable noun merupakan cara menghitung satuan benda namun tidak dihitung secara fisik melainkan ukurannya. Misalnya, kamu tidak bisa menghitung gula dengan satuan one sugar, two sugar, dan seterusnya. Benda-benda yang tidak memiliki satuan ini disebut sebagai benda yang tidak bisa dihitung. Kata benda (noun) yang termasuk ke dalam uncountable noun adalah:Selain kata benda di atas, masih banyak uncountable noun yang bisa kamu gunakan. Selain itu, benda-benda uncountable di atas bisa kamu jadikan sebuah countable noun apabila kamu menyisipkan satuan sebelum uncountable noun disebutkan. Misalkan a bowl of rice, a cup of tea, a pinch of salt, dan sebagainya.Setelah mengetahui kata benda apa saja yang termasuk ke dalam uncountable noun, berikut merupakan contoh dari kalimat penggunaan “much”.How much time should I spare for this work?(Berapa banyak waktu yang harus saya luangkan untuk pekerjaan ini?)How much salt do you need for your soup?(Berapa banyak garam yang Anda butuhkan untuk sup Anda?)I want to hug you so much since we haven’t met for a year.(Aku sangat ingin memelukmu karena kita belum bertemu selama setahun.)You should drink water as much as you need to keep yourself hydrated.(Anda harus minum air sebanyak yang Anda butuhkan untuk menjaga diri Anda tetap terhidrasi.)Too much coffee will keep you up all night long.(Terlalu banyak kopi akan membuat Anda terjaga sepanjang malam.)Walaupun “many” juga memiliki arti “banyak” atau “dalam jumlah yang banyak”, tetapi terdapat perbedaan antara how much dan how many. Many digunakan pada kalimat bahasa Inggris untuk menghitung sebuah benda yang dapat dihitung jumlahnya atau merupakan kata benda jamak (countable noun).Selain itu, many juga dapat selalu digunakan dalam kalimat afirmatif secara terus menerus. Kosakata satu ini juga dapat ditukar maupun menukar a lot of atau lots of (banyak) dalam sebuah kalimat. Berikut merupakan contoh countable noun yang bisa kamu gunakan dalam kalimat bahasa Inggris dengan menggunakan “many”.Countable noun atau yang memiliki arti benda yang bisa dihitung dan merupakan benda yang umumnya dapat dihitung langsung. Misalnya ketika kamu menghitung buah apel, buku, atau pulpen, kamu bisa menghitungnya dengan “lima buah apel”, “tiga buku”, atau “sepuluh pulpen”. Berikut ini kata benda (noun) yang termasuk ke dalam countable nouns:Berikut ini adalah sejumlah contoh penggunaan “many” yang bisa kamu gunakan dalam kalimat bahasa Inggris.How many dogs do you have?(Berapa banyak anjing yang kamu miliki?)Why are there so many bottles on the table? What do you want to do with them?(Mengapa ada begitu banyak botol di atas meja? Apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka?)How many fruits do you need to make this fruit salad?(Berapa banyak buah yang Anda butuhkan untuk membuat salad buah ini?)There are too many people at this event. The food isn’t enough.(Ada terlalu banyak orang di acara ini. Makanannya tidak cukup.)She’s a social butterfly, that’s why she has so many friends in this town.(Dia seorang kupu-kupu sosial, itu sebabnya dia punya banyak teman di kota ini.)