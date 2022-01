Minat Kuliah di Massachusetts Institute of Technology? Begini Cara Daftarnya

Buat Akun

Melaporkan skor yang didapat

Mata Pelajaran yang disyaratkan

Membuat Esai Pendek

Mengisi Lembar Kegiatan yang Ada di Formulir

Mengumpulkan Surat Rekomendasi

Mengikuti Wawancara

September-Oktober

Desember

Januari

Januari atau Februari

Februari

Akhir bulan Maret

Jakarta: Jika kamu berminat untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia, nama besar Massachusetts Institute Of Technology Daftar tentu sudah tidak asing lagi di kalangan pelajar Indonesia. Nah, di artikel ini kamu akan menemukan beberapa syarat dan cara yang harus dilakukan untuk mendaftar ke kampus yang terletak di kota Cambridge tepat di seberang Sungai Charles dari distrik Bay, Boston, Amerika Serikat ini.Mahasiswa yang ingin mendaftar di Massachusetts Institute Of Technology wajib membuat akun di MyMIT. Selama pengisian akun tersebut, pastikan nama akun dan password yang dibuat mudah diingat dan jangan sampai salah dalam menjawab.Untuk mahasiswa internasional yang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa sehari–hari, wajib mengikuti SAT Reasoning Test atau ACT Plus Writing dan 2 tes mata pelajaran SAT. Yaitu satu tes matematika (level 1 atau 2) dan satu lagi tes dari ilmu Sains antara Fisika, Kimia, atau Biologi.Sedangkan untuk mahasiswa internasional yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari - hari wajib mengikuti salah satu dari 2 tes, yaitu SAT atau ACT dan 2 tes mata pelajaran.Tes mata pelajaran terdiri dari satu tes matematika (level 1 atau 2) dan satu lagi tes dari ilmu sains antara fisika, kimia, atau biologi. Proses seleksi dalam tes ini sangatlah ketat, karena yang nantinya diterima ke universitas hanya yang memiliki peringkatTes TOEFL (Test of English as a Foreign Language) dan tes 2 mata pelajaran SAT. Tes mata pelajaran terdiri dari 1 tes matematika (level 1 atau 2) dan satu lagi tes dari ilmu sains antara fisika, kimia, atau biologi.Baca juga: Sering Dengar Nama MIT? Yuk Kepoin 'Jeroan' Kampus Terbaik di Dunia ini Tes yang perlu kamu ikuti ini memiliki standar minimal yang harus dipenuhi. Skor minimal TOEFL yang mesti dicapai tiap pelamar adalah: Paper Based Test (PBT) sebanyak 577, dan Internet Based Test (IBT) sebanyak 90.Skor atau nilai dari tes yang telah diraih harus dilaporkan secara resmi ke universitas, dan nilai yang harus dilaporkan adalah nilai ujian ACT, SAT, atau TOEFL yang diselenggarakan Massachusetts Institute Of Technology, dan bukan nilai TOEFL yang tertera di transkrip nilai.Kode untuk SAT dan TOEFL nya adalah 3514 dan kode untuk ACT adalah 1858.Karena Massachusetts Institute Of Technology merupakan universitas yang berbasis Teknologi dan Sains, maka kamu harus mampu menguasai pelajaran yang berhubungan dengan bidang tersebut. Oleh karena itu, untuk daftar di Massachusetts Institute Of Technology, tiap calon mahasiswa setidaknya pernah mempelajari bahasa Inggris selama empat tahun, Matematika dengan minimal dasar – dasar kalkulus, Ilmu sejarah atau ilmu pengetahuan sosial (IPS) selama minimal 2 tahun, Biologi, Kimia dan Fisika.Dalam membuat esai, kamu tidak perlu membuatnya dengan panjang tetapi cukup menjawab pertanyaan–pertanyaan yang akan diajukan dengan kalimat yang efisien namun kritis dan tajam.Lembar kegiatan ini dapat diisi dengan aktivitas yang sering kamu lakukan ketika masih aktif di sekolah maupun di waktu senggang kamu. Dalam pengisian, pastikan jika aktivitas yang akan ditulis adalah aktifitas yang bermanfaat supaya bisa menambah poin kamu.Surat rekomendasi dari sekolah wajib ditulis dalam bentuk bahasa Inggris, dan surat tersebut harus berdasarkan tiga orang dari sekolahmu. Yang pertama dari guru mata pelajaran terkait, bisa guru Sains atau Ilmu Pengetahuan Alam, kedua dari guru Bahasa atau guru Ilmu Sosial, dan yang terakhir dari guru pembimbing atau wali kelas.Dalam penulisan surat rekomendasi, usahakan yang ditulis adalah sisi positif tentang potensi kamu di jurusan yang kamu pilih.Proses wawancara bisa dilakukan secara langsung atau melalui media bantu. Namun, umumnya untuk calon mahasiswa internasional biasanya dilakukan menggunakan Skype.Agar dapat mengikuti alur tersebut, tentu kamu sebagai calon mahasiswa juga perlu mengetahui waktu pendaftarannya. Jadwal pendaftaran Massachusetts Institute Of Technology selalu sama sehingga kamu cukup menghafal bulan-bulan penting serta deadline-nya. Deadline-nya berada pada bulan-bulan berikut ini:Bulan ini merupakan saat yang tepat untuk memulai mengumpulkan berkas, membuat akun di MyMIT, kemudian mengirimkan aplikasi ke bagian penerimaan mahasiswa baru.Bulan ini merupakan tanggal terakhir atau deadline untuk mengadakan perjanjian dengan pewawancara.Deadline memasukkan aplikasi ke MIT.Pelamar perlu melengkapi formulir yang ada di February Updates dan Notes Form dengan alamat https://mitadmissions.org/apply/freshman/midyear selama link masih tersedia.Deadline untuk mengumpulkan berkas–berkas pengajuan bantuan pembiayaan kuliah.Pengumuman penerimaan.Uang kuliah yang perlu dikeluarkan oleh mahasiswa sarjana di Massachusetts Institute Of Technology adalah sebanyak USD40.732, dan masih bisa bertambah hingga USD52.507 dalam satu tahun. Untuk meringankan hal tersebut, sebanyak 62% mahasiswa Massachusetts Institute Of Technology telah menerima bantuan dana dalam bentuk beasiswa dari pemerintah federal, pemerintah negara bagian, institusi, dan sumber lainnya dengan rata-rata $38.964 per mahasiswa.Massachusetts Institute Of Technology sendiri sebenarnya sudah menganggarkan $87,6 juta untuk beasiswa. Dengan adanya peluang emas ini, maka kesempatan kamu agar dapat melanjutkan studi sarjana atau pasca sarjana di Massachusetts Institute Of Technology semakin terbuka lebar.Untuk mendapatkan beasiswa ini, tiap tahun kamu cukup mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Massachusetts Institute Of Technology. Jika kamu telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka kamu akan berhak menerima beasiswa dalam bentuk pemotongan uang kuliah hingga setengah harga untuk fasilitas tempat tinggal.Sebagian besar pelajar undergraduate program (S1) tinggal di salah satu dari 12 asrama yang disediakan oleh Universitas Massachusetts Institute Of Technology, atau bisa juga tinggal di 39 afiliasi persaudaraan, perkumpulan pelajar, maupun grup-grup yang tinggal di dalam Massachusetts Institute Of Technology.Dalam satu tahun pertama, semua pelajar yang belum menikah wajib tinggal di salah satu asrama yang telah disediakan, dan dalam setiap asrama memiliki pengawas masing-masing yang biasanya diisi oleh seorang dosen. Nah, pada tahun kedua, para pelajar mulai dibebaskan untuk memilih tempat tinggal, bisa melanjutkan untuk tinggal di asrama kampus atau tidak.Untuk pelajar program graduate (pascasarjana), tempat tinggalnya bisa memilih di lima asrama kampus yaitu Ashdown House (NW35), Edgerton House (NW10), Sidney-Pasifik (NW86), Tang Hall (W84) dan Warehouse (NW30). Selain asrama, kampus juga menyediakan dua komplek apartmen yaitu Westgate dan Eastgate.Dengan berbagai predikat universitas yang laur biasa, tentu tidak heran jika universitas ini mengasilkan banyak alumnus yang terkenal di mata dunia. Beberapa orang alumnus yang terkenal dari kampus ini antara lain Buzz Aldrin ScD (Astronot Apollo), Kofi Annan (sekjen PBB yang merupakan alumni management), Prof Richard Feynman (Fisikawan yang meraih nobel Fisika), Katherine Dexter McCormick (Biologist), Ronald McNair Ph.D (Fisikawan dan Astronot Challenger).Tentu akan sangat membanggakan jika kamu merupakan alumni dari universitas ini, karena kamu pernah mendalami ilmu yang sama dengan orang-orang terkenal tersebut.