Sering Dengar Nama MIT? Yuk Kepoin 'Jeroan' Kampus Terbaik di Dunia ini

Sejarah MIT

Jakarta: Massachusetts Institute of Technology (MIT) merupakan salah satu universitas teknologi terbaik di dunia yang telah menempati peringkat pertama dari lima kategori tingkatan universitas terbaik . Untuk versi QS World, Massachusetts Institute of Technology menempati ranking pertama.Massachusetts Institute of Technology dikutip dari laman Schoters merupakan institusi riset swasta yang berlokasi di kota Cambridge tepat di seberang Sungai Charles dari distrik Bay, Boston, Amerika Serikat. Massachusetts Institute of Technology memiliki lima kampus dan satu program kerja sama dengan World Hole Oceanographic Institution (WHOI) sehingga jika ditotalkan terdiri dari 32 departemen yang dikhususkan pada bidang Sains dan Teknologi.Dari berbagai lembaga peringkat perguruan tinggi , Massachusetts Institute of Technology selalu konsisten berada di peringkat 10 besar universitas terbaik di dunia , khususnya dalam bidang Ilmu Teknologi. Massachusetts Institute Of Technology ini didirikan oleh seorang ilmuwan bernama William Barton Rogers.Baca juga: Mengenal University of Cambridge, Kampus Top di Inggris William menekankan bahwa kompetensi profesional dapat diraih melalui pengajaran dan melakukan penelitian yang menfokuskan perhatiannya pada masalah yang ada di dunia nyata. Dengan dasar tersebut, William akhirnya mengembangkan pengajaran laboratorium.Hingga saat ini, Massachusetts Institute Of Technology telah dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan kelas dunia.Massachusetts Institute Of Technology dibangun pada tahun 1861 untuk menjawab kemajuan teknologi serta industri yang sedang berkembang di Amerika Serikat. Massachusetts Institute of Technology mulai dibuka pada tahun 1865 dan pada tahun 1916 universitas ini mulai memperluas daerahnya.Massachusetts Institute of Technology dibangun di atas areal tanah seluas 168 hektar. Selama kurun waktu 60 tahun belakangan ini, Massachusetts Institute of Technology juga mulai menambah cabang ilmu lain di luar Sains dan Teknologi, seperti Manajemen, Ekonomi, Ilmu Politik, dan Biologi.Massachusetts Institute of Technology memiliki lima departemen utama, yaitu The Department of Architecture, The Department of Urban Studies + Planning, The Media Laboratory, The Center for Real Estate dan The Program in Art, Culture and Technology. Massachusetts Institute of Technology juga menawarkan 44 gelar sarjana di lima sekolah tersebut dengan berbagai kajian ilmu.Di antaranya Teknik Sipil, Arsitektur, Perencanaan Tata Kota, Teknik Mesin, Elektro, Metalurgi, Ilmu Komputer, Biologi, Rekayasa Biologi, Komputasi dan sistem biologi, Fisika, Aeronautics, Matematika, Sistem Rekayasa, Sains dan Teknologi Nuklir, Perhitungan Desain dan Optimasi, Ilmu Otak dan Kognitif, Operasi Research Center, Antropologi, Linguistik, Ilmu kesehatan dan Teknologi, Politik, Sejarah hingga Ekonomi Bisnis.Untuk program pascasarjana, Massachusetts Institute of Technology menawarkan program doktor komprehensif dengan berbagai gelar akademis, seperti Master of Science (MS), Doctor of Philosophy (PhD), Doctor of Science (ScD), Master Arsitek (March), Master Administrasi Bisnis (MBA), Master Perencanaan Kota (MCP), Master Engineering (M.Eng), Master Finance (Mfin), dan program pascasarjana interdisipliner, seperti MD/Ph.D yang menjalin kerjasama dengan Harvard Medical School.Massachusetts Institute of Technology memiliki alumni yang juga terkenal dan berbakat di bidangnya, seperti sekretaris umum ke-7 PBB, Kofi Annan, orang kedua yang pernah menginjakan kaki di bulan, Buzz Aldrin, dan lainnya. Massachusetts Institute of Technology juga pernah memenangkan nobel, 52 ilmuwan meraih National Medal of Science, 45 orang meraih Rhodes Scholars, dan 38 orang meraih MacArthur Fellows.Dengan banyaknya prestasi yang diraih, membuktikan bahwa Massachusetts Institute of Technology menjadi salah satu perguruan tinggi ternama di dunia. Prestasi-prestasi tersebut akan sangat membanggakan jika kamu juga dapat meraihnya saat melanjutkan studi di sana.