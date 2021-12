Mengenal University of Cambridge, Kampus Top di Inggris

£22,227 – £58,038 per tahun untuk jenjang pendidikan sarjana

£25,758 – £80,000 per tahun untuk jenjang pendidikan pasca sarjana.

Program Studi

Prestasi dan Peringkat

Jakarta: University of Cambridge merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Inggris. Universitas ini berjarak sekitar 60 mil di utara London. Waktu yang dibutuhkan kereta dari London ke Cambridge tidak lebih dari 1 jam.Dengan suasana yang indah dan bangunan yang bersejarah, kota ini sangat cocok untuk kalian yang suka keindahaan dan ketenangan. Untuk biaya kuliah (tuition fees) di universitas ini sendiri bagi mahasiswa internasional adalah sebagai berikut:Ingin berkuliah di kampus ini? Kalian bisa mencoba daftar beasiswa Jardine atau beasiswa Chevening.Melansir Schoters, program studi di universitas ini terbagi menjadi 6 divisi, yaitu School of Arts and Humanities, School of Humanities and Social Sciences, School of Biological Sciences, School of Physical Sciences, School of Clinical Medicine, dan School of Technology.Terdapat berbagai jurusan yang tersebar di tiap-tiap fakultas yang masuk dalam keenam divisi di atas. Untuk selengkapnya, kalian bisa lihat di laman ini Universitas ini memiliki program studi unggulan masing-masing, berikut ini peringkat dunia yang dimiliki program studi di universitas tersebut:Baca: Simak, 6 Hal yang Perlu Disiapkan Sebelum Wawancara Beasiswa University of Cambridge tahun ini berhasil naik peringkat menjadi peringkat ke-3 di dunia dari tahun sebelumnya menempati peringkat ke-7. Universitas ini sudah langganan masuk ke dalam 10 universitas terbaik dunia dan berhasil mendapat poin 98,7 yang menempatkan peringkatnya sejajar dengan Stanford University, Amerika Serikat.Berdiri sejak 1209, sebagai kampus tertua kedua di Inggris dan berdiri sejak 1209 ini juga memberikan beasiswa. Kalian bisa coba Beasiswa Chevening atau Beasiswa Jardine, serta Beasiswa Gates Cambridge. Universitas top ini juga memiliki alumni atau afiliasi pemenang penghargaan Nobel terbanyak dibanding institusi lain. Totalnya 32 Nobel Prizes untuk bidang Fisika saja.