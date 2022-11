Masih Bingung Cara Membuat Announcement? Ini Langkah-Langkahnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Language Features pada Announcement.

Jakarta: Sobat Medcom ingin membuat membuat pengumuman dalam bahasa Inggris atau announcement tapi bingung? Simak langkah-langkah membuat announcement dikutip dari laman Ruangguru:Announcement adalah pernyataan yang berisikan informasi tentang peristiwa atau event yang akan terjadi untuk diketahui oleh masyarakat umum. Contoh announcement, antara lain public service announcement, high school graduation announcement, job announcement, promotion announcement, marriage and wedding announcement, dan lain sebagainya.Dalam membuat announcement, Sobat Medcom harus memperhatikan tata bahasa yang digunakan. Biasanya, announcement hanya menggunakan dua tenses saja, yakni Simple Present Tense dan Simple Future Tense. Selain itu, Sobat Medcom juga bisa menggunakan Imperative Sentence dan mengubah verb menjadi noun menggunakan suffix (akhiran). Contohnya seperti berikut:Apabila sudah paham dengan language features pada announcement, sekarang kita mulai langkah-langkahnya!Announcement memiliki tiga bagian pada strukturnya, yaitu Opening, Content, dan Closing. Oleh karena itu langkah-langkah membuat announcement harus mengikuti urutan sesuai dengan strukturnya.Opening merupakan bagian pembuka announcement yang berisi judul dan tujuan dari dibuatnya pengumuman tersebut. Pada bagian ini, Sobat Medcom bisa menggunakan kalimat pembuka sesuai konteks pengumuman.Misalnya, ingin membuat pengumuman lomba dance yang diadakan sekolahmu, maka bisa menuliskan Rogu High School Dance Competition 2021. Kemudian, tuliskan kalimat pembuka, seperti Rogu High School will hold a Dance Competition to celebrate the 127th Rogu High School's anniversary.Selain itu, Sobat Medcom juga bisa membuat pengumuman lain yang agak berbeda dengan pengumuman lomba tadi, misalnya pengumuman yang biasa kamu dengar saat naik kereta api. Pengumuman seperti ini termasuk dalam public service announcement. Pada public service announcement, biasanya kalimat pembuka menggunakan frasa Ladies and gentlemen, ..."Setelah membuat bagian pembukanya, Sobat Medcom bisa melanjutkan ke bagian isi atau content. Bagian isi announcement ini berisikan informasi rinci dari hal yang diumumkan. Misalnya, pengumuman Dance Competition tadi, kamu bisa menambahkan informasi mengenai hari dan tanggal dilaksanakannya kompetisi dance tersebut, lokasi terselenggaranya, hingga waktu pelaksanaan.Kemudian, pengumuman di kereta api, kamu bisa menuliskan rincian mengenai nama kereta, rute yang akan dilalui, nama stasiun tujuan, hingga waktu perkiraan sampai di tempat tujuan.Terakhir, Sobat Medcom tinggal tambahkan penutup di pengumuman yang dibuat. Bagian closing biasanya berisikan informasi tentang pihak yang membuat pengumuman tersebut atau narahubung yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.Untuk pengumuman Dance Competition tadi, kamu bisa menambahkan informasi narahubung supaya peserta yang mau mendaftar bisa langsung menghubungi narahubung tersebut.Sedangkan, untuk pengumuman di kereta api, bisa menambahkan kalimat penutup berupa imbauan kepada penumpang agar memperhatikan barang-barang bawaan serta imbauan untuk menghubungi crew kereta apabila dibutuhkan. Kemudian, sertakan juga ucapan terima kasih dan harapan agar perjalanan penumpang berjalan dengan lancar dan selamat sampai ke tujuan.Berikut contoh teks announcement saat berada di kereta api. Untuk contoh ini, tidak diumumkan tertulis ya, melainkan diumumkan lisan oleh petugas di dalam kereta. Perhatikan contohnya berikut!Ladies and gentlemen, welcome to the Argorogu train. This train will take us to Malang Station. The train will arrive at the final destination at 11.00 p.m. Please mind your belongings and contact our crew for any service or information.Have a nice trip! Thank you.Itulah langkah-langkah mudah membuat announcement atau pengumuman dalam bahasa Inggris. Bagaimana, sudah enggak bingung lagi kan?