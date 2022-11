Belajar Idiom Bahasa Inggris: Arti dan Contoh Kalimat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bahasa Inggris memiliki banyak idiom yang termasuk bagian dari figure of speech. Banyak idiom digunakan dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari.Beberapa idiom mungkin terdengar tidak asing di telinga karena pernah didengar di lagu atau film. Ada pula yang terdengar aneh dan tidak bisa ditafsirkan artinya.Belajar idiom bahasa Inggris penting lho. Sebab, dengan belajar idiom, Sobat Medcom jadi lebih tahu ungkapan-ungkapan yang banyak digunakan native speakers dan bisa lebih percaya diri saat berbicara dengan mereka. Berikut 25 idiom bahasa Inggris paling umum lengkap dengan artinya dan contoh kalimat dikutip dari laman Cakap:Secara harfiah, artinya “sepotong kue”. Arti dari idiom bahasa Inggris ini adalah “sesuatu yang sangat mudah atau tidak membutuhkan banyak usaha”. Kok dari kue bisa jadi gampang?Jadi, pada 1870 kue merupakan hadiah untuk pemenang perlombaan. Akhirnya, muncullah istilah a piece of cake. Sekarang, idiom ini banyak digunakan untuk menggambarkan ulangan, ujian, atau kompetisi. Begini contoh kalimatnya:How was the Math test?It was a piece of cake.To feel under the weather artinya tidak enak badan. Idiom yang ini merupakan istilah yang digunakan pada saat zaman pelayaran. Di zaman itu, setiap pelaut yang merasa sakit akan dikirim ke bawah geladak supaya terlindungi dari cuaca di tengah laut yang terkadang ekstrem. Contoh kalimat:I don’t think I will go to the event this evening. I’m still feeling a bit under the weather.Idiom ini pasti sudah sering didengar. Don’t judge a book by its cover. Secara harfiah juga bisa ditebak maknanya. Arti dari idiom bahasa Inggris tersebut adalah menilai seseorang atau sesuatu hanya dari tampak luarnya saja. Contoh kalimat:Don’t judge a book by its cover. Even though she looks mean, she’s actually very friendly.Apabila Sobat Medcom suka nonton serial atau film yang menceritakan tentang teater sekolah, pasti pernah menjumpai idiom yang satu ini. Break a leg pada dasarnya sama dengan good luck. Idiom ini banyak diucapkan oleh anak-anak teater sebelum tampil. Contoh kalimat:Break a leg, James! I’m sure you’ll do great with your performance!Berkat yang menyamar. Bisa ditebak dong dari arti harfiahnya? A blessing in disguise artinya sebuah kemalangan atau kejadian buruk yang akhirnya malah menghasilkan sesuatu yang baik di kemudian hari. Contoh kalimat:Losing in that competition turns out to be a blessing in disguise.Idiom ini biasanya digunakan seseorang dalam percakapan mengenai orang lain yang mengindikasikan si pembicara menyukai orang tersebut. Contoh kalimat:I fancy him. Do you think it’s okay to ask him to go out?Meskipun terdengar lucu, idiom ini memiliki makna melamar seseorang. Idiom ini juga biasanya diungkapkan oleh seseorang mengenai orang lain di luar percakapan. Contoh kalimat:I popped the question and she said yes.Dalam film dengan bahasa Inggris Sobat Medcom mungkin sudah cukup sering menemukan idiom yang memiliki makna “berkencan” ini. Contoh kalimat:She has been going out with Kala for quite some time and she looks happier.Selanjutnya, idiom bahasa Inggris Call it a day yang berarti memanggil hari. Secara harfiah, idiom tersebut berarti berhenti bekerja atau melakukan apa pun yang sedang dilakukan karena sudah tidak ingin atau merasa sudah cukup. Contoh kalimat:We’ve been working since early in the morning. Let’s just call it a day.Tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Padanan peribahasa bahasa Indonesianya adalah “bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”. Maknanya adalah, kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Contoh kalimat:My muscles ache from all the workout I’ve been doing. But you know what they say, no pain no gain!Dalam bahasa Indonesia, idiom ini padanannya adalah “sambil menyelam minum air”. Artinya, melakukan dua hal dalam waktu bersamaan. Banyak ahli mengatakan peribahasa ini dimulai dari kisah mitos Yunani. Contoh kalimat:Mom went to the bank this morning. While going there, she killed two birds with one stone and picked up the groceries as well.Ketika Sobat Medcom membicarakan sesuatu dengan seseorang, tetapi orang tersebut justru mengalihkan pembicaraan, di sini lah beat around the bush digunakan. Idiom ini berarti membicarakan sesuatu yang tidak relevan untuk menghindari topik tertentu. Contoh kalimat:She didn’t stop beating around the bush when I asked about the project.Get out of hand digunakan untuk menggambarkan ketika sesuatu terjadi di luar kendali. Idiom ini awalnya berasal dari olahraga berkuda. Apabila penunggang kuda tidak memegang tali kekang dengan benar, kuda akan di luar kendalinya. Contoh kalimat:The situation is getting out of hand. How are we supposed to handle this?Idiom yang satu ini berarti sesuatu yang sangat jarang terjadi atau suatu pemandangan yang langka. Misalnya ketika seseorang melakukan sesuatu yang sangat jarang ia lakukan, atau tidak biasanya ia lakukan. Contoh kalimat:She comes home once in a blue moon.Pernahkah Soibat Medcom merasa sangat lapar dan seolah bisa memakan apa pun yang ditemui atau terlihat? I could eat a horse adalah idiom untuk menggambarkan seseorang dalam keadaan sangat lapar. Contoh kalimat:I will have an extra large pizza for dinner. I could eat a horse!Arti dari idiom ini adalah mengungkapkan sebuah rahasia tanpa sengaja. Misalnya ketika kamu merencanakan kejutan, tetapi tidak sengaja membocorkannya kepada orang yang akan diberikan kejutan. Contoh kalimat:He keeps talking to her and lets the cat out of the bag!Ungkapan ini digunakan untuk sesuatu yang membutuhkan atau menghabiskan banyak uang. Misalnya seseorang membeli suatu barang yang harganya sangat mahal atau melakukan sesuatu yang membutuhkan banyak biaya. Contoh kalimat:It cost an arm and a leg to get that car.Makna dari idiom ini adalah “tenang dan bersikap normal”. Biasanya pull yourself together digunakan saat seseorang bersikap tidak tenang, terihat panik, sedih, atau bersikap tidak seperti biasanya. Contoh kalimat:Pull yourself together, man! She wasn’t even here yet.Idiom ini bisa digunakan ketika kamu benar-benar mencintai seseorang dan meyakini merekalah satu-satunya bagimu. Contoh kalimat:Of course I’ll stay forever. You are my one and only.Jika kamu ingin menyatakan perasaan cinta yang besar dan tulus, kamu bisa menggunakan idiom bahasa Inggris ini untuk memberikan kesan lebih romantis. Contoh kalimat:I love you with my heart and soul.Idiom ini memiliki makna seseorang sangat mencintai sesuatu. Biasanya butuh situasi dan nuansa romantis untuk menyatakan cinta dengan idiom ini. Contoh kalimat:You take my breath away.Apabila Sobat Medcom sangat tertarik dengan seseorang, kamu bisa menggunakan idiom ini untuk mengungkapkan perasaan tersebut. Contoh kalimat:I think I have had a big crush on her since the first time we met.Idiom ini digunakan untuk menggambarkan pasangan serasi yang saling melengkapi satu sama lain. Contoh kalimat:It’s not surprising that they finally get married. They are a match made in heaven.Idiom ini memiliki makna pengalaman jatuh cinta tiba-tiba namun dengan perasaan yang besar dan dalam. Contoh kalimat:This girl must have fallen head over heels in love with you.Penggambaran cinta yang hangat dan tidak terbatas untuk konteks romantis dapat digambarkan dengan idiom bahasa Inggris yang satu ini. Contoh kalimat:You are the apple of my eye.Itulah 25 idiom bahasa Inggris yang umum digunakan. Bagaimana, seru kan?