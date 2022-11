Belajar Bahasa Inggris: Memahami Conditional Sentence, Tipe dan Contoh

Mengenal conditional sentence

Tipe-Tipe conditional sentence

1. Type 1





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Type 2

3.Type 3

Catatan tentang penggunaan conditional sentence

1. Conditional sentence type 0 yang digunakan untuk kalimat berupa fakta scientific.

2. Untuk negative conditional sentence, If clause dapat kamu ubah menjadi unless.

3. Pada conditional type 2, untuk kalimat nominal, kamu perlu menggunakan were bukan was.

4. Kalimat nominal pada type 2 dan 3 dapat diganti dengan dibalikkan.

Contoh Soal

Conditional sentence: Verb 2/Modal 2 > Fact: Verb 1/Modal 1 Conditional sentence: Verb 3/Modal 3 > Fact: Verb 2/Modal 2

(REN)

Jakarta: Dalam bahasa Indonesia , ada yang namanya kalimat pengandaian atau perumpamaan. Contohnya, “Jika aku masuk universitas negeri, orang tuaku berjanji akan membelikanku HP baru”.Nah, kalimat pengandaian atau perumpamaan ini juga ada dalam bahasa Inggris , yaitu dinamakan conditional sentence. Apa itu conditional sentence? Berikut penjelasannya dikutip dari laman Quipper:Conditional sentence merupakan kalimat dalam bahasa Inggris yang membahas faktor-faktor yang diketahui atau situasi hipotesis dan konsekuensinya. Conditional sentence lengkap idealnya mengandung conditional clause (klausa bersyarat) atau sering disebut sebagai if-clause (klausa if) dan konsekuensinya. Berikut beberapa contoh kalimatnya:If a certain condition is met, a specific outcome occurs.Water boils when it reaches 100 degrees.Conditional sentence, terbagi dalam 3 tipe dengan rumusnya masing-masing:Tipe 1 ini digunakan untuk sesuatu yang sangat mungkin terjadi di masa datang.Contoh: If I study hard, I will achieve my dream.Dari kalimat ini, terlihat sesuatu hal akan sangat mungkin terjadi. Jika Sobat Medcom belajar dengan giat, akan mencapai mimpi kamu.Tipe 2 digunakan untuk mengatakan sesuatu yang masih mungkin terjadi, tapi sangat sulit dan hampir tidak mungkin terjadi.Contoh: If I owned a mall, I would earn more money than today.Faktanya, Sobat Medcom enggak punya mall saat ini. Jadi, keinginan kamu untuk mendapatkan uang lebih hari ini sangat sulit terjadi.Tipe 3 digunakan untuk menjelaskan keadaan di masa kini yang mungkin akan berbeda bila suatu hal terjadi di masa lampau.Contoh: If I had obeyed my mom’s advice, I might have been successful.Kalau saja aku mematuhi saran dari ibu, aku mungkin sudah sukses. Tapi, kenyataannya, di masa lampau, kamu tidak mendengarkan saran dari ibu.Selain 3 tipe tadi, ada beberapa catatan tambahan dalam penggunaan conditional sentence ini.Contoh: If I burn the book, it becomes ash.Sudah pasti, apabila membakar buku, maka buku tersebut akan menjadi abu? Jadi, di kalimat ini, kamu menggunakan type 0.Contoh: If I hadn’t worked in a hospital, I wouldn’t have known the hospital’s hours.Kita ubah menjadi: Unless I had worked in a hospital, I wouldn’t have known the hospital’s hours.Salah: If I was you.Benar: If I were you.Contoh: If I had come -> had I come atau If I were you -> Were I you.1. If you … me, I would have been very glad.A. HelpB. HelpedC. Had helpedD. Would have helpedE. Would helpJawaban: CPembahasan:Would have been merupakan ciri dari penggunaaan modal 3. Jadi kalimat sebelumnya harus menggunakan had + verb 3.2. If I were you, I would take the scholarship offer. In fact….A. I am not you, so I don’t receive the scholarship offer.B. I was not you, so I didn’t receive it.C. I am you, so I would take the scholarship offer.D. I had been you, so I had taken the scholarship offer.E. I was you, so I took the offer.Jawaban: APembahasan:Kalimat ini merupakan pengandaian jika kamu menjadi temanmu. Faktanya, yang mendapat offer tersebut adalah temanmu, jadi, kamu tidak bisa menerimanya. Kamu juga bisa menggunakan pattern berikut:Sedikit catatan, jika ditanyakan fakta dari conditional type 1, maka jawabannya bisa menggunakan possibly, probably atau perhaps karena faktanya belum tentu dan masih mungkin terjadi.3. The man was an employee with a low income. So he had no car. It means….A. If the man is an employee with a high income, he would have bought a car.B. If the man had not been an employee with a high income, he wouldn’t have bought a car.C. If the man were an employee with a high income, he would buy a car.D. If the man had been an employee with a high income, he would have bought a car.E. If the man was an employee with a high income, he will buy a house.Jawaban: DPembahasan:Soal ini merupakan contoh soal yang menanyakan khayalan dengan pattern sebagai berikut:Fact: Verb 1/Modal 1 > Conditional sentence: Verb 2/Modal 2.Fact: Verb 2/Modal 2 > Conditional sentence: Verb 3/Modal 3.KesimpulanDari sini, bisa disimpulkan conditional sentence adalah pernyataan yang membahas faktor-faktor yang diketahui atau situasi hipotesis dan konsekuensinya. Conditional sentence terdiri dari empat tipe.Tipe 0 mengungkapkan kebenaran umum, tipe 1 mengungkapkan situasi di mana hasilnya mungkin terjadi di masa depan, tipe 2 mengungkapkan hasil yang sama sekali nggak realistis, dan tipe 3 untuk menjelaskan bahwa situasi sekarang bakal berbeda kalau aja suatu hal berbeda terjadi di masa laluBagaimana, apakah Sobat Medcom jadi lebih paham tentang conditional sentence?