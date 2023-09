Kumpulan Operasi Matematika dalam Bahasa Inggris dan Pengucapannya

Advertisement

Operasi Matematika dalam Bahasa Inggris

1. Penjumlahan

2. Pengurangan

3. Perkalian

4. Pembagian

5. Perpangkatan

Istilah Matematik dalam Bahasa Inggris

(RUL)

Jakarta: Sobat Medcom pasti sudah biasa melakukan operasi matematika seperti perkalian atau pembagian. Namun, bagaimana jika operasi matematika tersebut dalam bahasa Inggris Mempelajari operasi matematika dalam bahasa Inggris ini diperlukan bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA ke sekolah internasional yang menggunakan bilingual (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) atau full bahasa Inggris.Selain itu bagi yang ingin studi ke luar negeri mempelajari operasi matematika dalam bahasa Inggris dan pengucapannya juga penting. Karena sekolah di luar negeri juga mengharuskan belajar matematika.Kali ini Medcom.id akan membagikan operasi matematika dalam bahasa Inggris lengkap dengan pengucapannya.Dalam matematika terdapat 7 operasi hitung bilangan bulat yang sering digunakan, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan tanda kurung.Untuk awal dimulai dari dulu yang mudah, yaitu penjumlahan. Dalam bahasa Inggris penjumlahan disebut dengan addition. Cara pengucapan operasi penjumlahan dalam bahasa Inggris:7+2=9Dikutip dari laman English Number, ada dua cara pengucapan operasi penjumlahan atau addition, sebagai berikut:- Seven plus two equals nine.- Seven and two is nine.Baca juga: 7 Penggunaan Istilah yang Sering Salah dalam Bahasa Inggris: ‘I'm Boring’ hingga ‘Thanks Before’ Berikutnya kita belajar operasi yang disimbolkan dengan tanda minus ini. Pengurangan dalam bahasa Inggris disebut subtraction. Berikut cara pengucapan pengurangan dalam bahasa Inggris:11-3= 8- Eleven minus three equals eight.- Eleven minus three is eight.Untuk operasi perkalian ini tidak berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam bahasa Inggris perkalian disebut multiplication. Cara pengucapan multiplication:5x3=15- Five times three equals fifteen.- Five multiplied by three equals fifteen.Selanjutnya masuk ke operasi yang sedikit sulit yakni pembagian. Untuk operasi hitungan pembagian ini bahasa Inggrisnya adalah division.60/5=12- Sixty divided by five is twelve.- Sixty divided by five equals twelve.Untuk operasi perpangkatan dalam bahasa Inggris perlu dicermati dengan baik karena terdapat beberapa pengucapan. Dalam bahasa Inggris perpangkatan disebut powers of numbers.Berikut contoh dan pengucapan perpangkatan dalam bahasa Inggris. Namun sebelum itu simak pola berikut ini seperti dilansir dari EF Blog:X pangkat Y = . . . (X to the power of Y)X pangkat 2 = . . . (X to the power of 2 / X squared)X pangkat 3 = . . . (X to the power of 3 / X cubed)52=25Operasi di atas adalah lima pangkat 2, dalam bahasa Inggris operasi tersebut diucapkan menjadi: five squared is twenty five.33=27operasi di atas diucapkan menjadi three cubed is twenty seven atau three to the power of three is twenty seven.BilanganEven number: Bilangan genapOdd numbers: Bilangan ganjilPrimes number: Bilangan primaZero number: Bilangan nolDigit number: Bilangan cacahNegative integer: Bilangan bulat negatifIntegers: Bilangan bulatFractional number: Bilangan pecahanRational number: Bilangan rasionalBentuk GeometrisLine: GarisLine Segment: Segmen garisAngles: SudutPoint: PoinRadius: Jari-jariVertex: PuncakEquiangular: Pigura yang sudutnya samaHypotenuse: Sisi miringCircumference: KelilingArea: LuasSide: SisiInterior angle: Sudut dalamDiameter: DiameterObtuse Angle: Sudut tumpulPerpendicular Line Segments: Segment gratis tegak lurusRight Angle: Sudut kanan (sudut siku-siku)Equilateral Triangle: Segitiga sama sisiScalene Triangle: Segitiga sembarangRight Triangle: Segitiga kananPentagon: Segi limaSquare: Persegi (Kotak)Intersecting Line Segments: Segmen garis yang berpotonganRectangle: Persegi panjangRhombus: Belah ketupatParallel Line Segments: Segmen garis paralelQuadrilateral: Segi empatOctagon: Segi delapanCircle: LingkaranTube: TabungReckitt: Layang-layangCone: KerucutSphere: BolaPolygon: Segi banyakCube: KubusTriangle: SegitigaCircle: LingkaranRound: BulatCylinder: SilinderPrism: Prisma