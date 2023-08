1. Thanks God





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. I’m boring

“This party is” boring artinya “Pesta ini membosankan” “You are boring” artinya “Kamu membosankan” “I’m bored with the same routine” artinya “saya bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja” “Sarah is bored with the food in the cafeteria” artinya “Sarah bosan dengan makanan kantin”

3. Breakfasting

4. Thanks before

Jono: Good afternoon Mr. Jones, here is my article, would you mind checking and commenting on it before I publish it? Thanks before Mr. Jones: Good afternoon, thanks for sending it to me, I’ll send it back to you ASAP. By the way thanks before what? Jono: Thank you, sir. Oh, I’m just saying thank you before you reply Mr. Jones: Oh alright then, thanks again, will get back to you soon.

5. Join with us

6. I ever

7. Keep spirit/fighting (versi Korea)

Good luck! Break a leg! You’ve got this! Keep it up! You’re doing great! Don’t give up! Go! Go! Go! Keep going!

(REN)

Jakarta: Komunikasi dalam bahasa Inggris kerap dilakukan di lingkungan sosial, mulai dari sekolah hingga kantor. Namun, tak jarang pemilihan frasa dalam bahasa Inggris salah.Penggunaan frasa yang kurang tepat ini disebabkan oleh penerjemahan bebas dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang dianggap sama sesuai struktur.Nah, untuk menghindari kesalahan pemilihan frasa dalam bahasa Inggris ketika berkomunikasi dengan teman atau kolega, berikut tujuh istilah yang sering keliru diucapkan dalam percakapan bahasa Inggris dikutip dari laman zenius.net:Frasa ini kerap ditemui di media sosial. Maksud dari seseorang memilih frasa ini adalah bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan.Secara teori, tidak ada yang salah saat menggunakan frasa ini sebagai ucapan syukur itu, tapi sebelum menggunakannya lebih baik perhatikan konteks yang dituju.Contoh percakapan yang menggunakan frasa ini, yaitu:Alan: Thanks God it’s FridayBoni : Yeah, thank God, so happy that it’s finally FridayTerjemahanAlan: Terima kasih, Tuhan, sudah hari JumatBoni : Iya, syukurlah, senang sekali sudah hari Jumat.Perhatikan frasa yang dipilih Alan, makna dari ‘thanks’ adalah terima kasih, tapi akan kurang cocok jika tidak berdiri sendiri. Sementara itu, lihat frasa ‘thank God’ yang dipilih Boni memiliki arti terima kasih Tuhan. Frasa ini lebih tepat karena tanpa huruf ‘s’ yang disandingkan sebelum kata ‘God’.Perlu dicatat ‘thank God’ artinya bersyukur, sedangkan ‘thanks God’ artinya terima kasih kepada Tuhan (dalam bentuk percakapan langsung).Secara harfiah, ‘boring’ memang memiliki arti membosankan. Namun, apabila kata ini disandingkan dengan subjek, seperti ‘I’m boring’ berarti ‘saya membosankan’. Tentu hal ini akan membuat aneh di mata lawan bicara.Contoh percakapan dari kata ‘boring’, yakni:Doni: Hey, let’s go to the cinema. I’m so boringFiona: You’re not boring Doni, why should we go to the cinema?Doni : What do you mean “not boring” ? There’s no fun here, don’t you want to go?Fiona: Ooo.. you mean you’re bored, if that’s the case let’s go.TerjemahanDoni: Eh, yuk ke bioskop, saya membosankan (bosan)Fiona: Kamu tidak membosankan kok, kenapa kita harus ke bioskop?Doni : Apa maksudmu tidak bosan? Tidak seru di sini, kamu tidak mau pergi?Fiona: Ooo.. maksudmu kamu bosan? kalau begitu ayo pergiPercakapan seperti ini mungkin masih bisa dipahami oleh sesama orang Indonesia, tapi akan terlihat aneh di hadapan penutur aslinya. Pilihan frasa yang tepat untuk ‘saya bosan’ adalah ‘I’m bored’ bukan ‘I’m boring’.Contoh penggunaan kalimat yang tepat untuk kata ‘boring’ dan ‘bored’ sebagai berikut:Kata ini biasanya digunakan saat puasa yang menunjukkan maksud membatalkan puasa. Kata ‘puasa’ dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi ‘fasting’ dengan kata kerja ‘fast’ sebagai kata kerja.Meskipun terjemahan Google Translate untuk ‘breakfasting’ adalah ‘buka puasa’, terjemahan di kamus bahasa Inggris Oxford, Cambridge untuk ‘breakfasting’ justru dianggap seperti ‘breakfast’ saja. Jadi, kata ‘breakfasting’ akan tetap diartikan sebagai ‘sarapan’ hanya saja mendapat imbuhan ‘ing’, yang berarti ‘sedang sarapan’.Contoh percakapan untuk penggunaan kata ini, yakni:Aldi: It’s almost time for breakfasting, where should we eat?Henry: What do you mean? It’s almost 6 p.m. what do you mean breakfastAldi: Breakfasting, you know… when you stop fasting for the dayHenry: Ooo.. you mean breaking fast. Let’s go to this Turkish place that just opened last weekTerjemahanAldi: Ini sudah mau jam sarapan (buka puasa), mau makan di mana?Henry: Maksudnya? Ini kan sudah hampir jam 6 sore kok sarapan?Aldi: Breakfasting. Itu loh.. Saat kamu berhenti puasaHenry : Ooo.. maksud kamu buka puasa. Yuk kita ke restoran Turki yang baru buka minggu laluPerlu dicatat, penutur asli tidak menggunakan frasa ini untuk membatalkan puasa. Namun, frasa ini sumbernya dari konsep puasa juga. Ketika malam hari orang tidur kemudian bangun dan menandakan tidak makan selama semalaman berarti sama dengan membatalkan puasa.Frasa ini sangat familiar ketika menjadi bahan obrolan. Frasa ini adalah bentuk terjemahan bebas dari kata ‘terima kasih sebelumnya’ dalam bahasa Indonesia.Contoh percakapan untuk penggunaan frasa ini, yaitu:TerjemahanJono: Selamat siang Mr. Jones, ini artikel saya, bolehkah Bapak cek dan memberikan komentar sebelum saya terbitkan? Terima kasih sebelumnya (thanks before)Mr. Jones: Selamat siang, terima kasih sudah mengirimkan ini, saya akan segera cek dan mengembalikannya padamu. Tapi kamu berterima kasih sebelum apa? (apakah ada kelanjutannya?)Jono: Terima kasih Pak. Oh itu saya hanya berterima kasih sebelum bapak membalasMr. Jones: Oh begitu, terima kasih, saya akan kontak kembali kamu nanti.Sebenarnya frasa thanks before akan menjadi benar ketika langsung disambung dengan kata benda, karena before membutuhkan kata benda. Jadi, bisa tambahkan kata ‘hand’ sebagai kata benda setelah before. Hasil dari perubahan itu menjadi ‘thanks beforehand’.Selain frasa ‘thanks beforehand’ ada juga frasa ‘thanks in advance’ untuk bentuk ekspresi ucapan terima kasih sebelumnya.Frasa ini tidak sepenuhnya salah apabila dilihat terjemahannya, yaitu ‘gabung bersama kita’. Namun, ketika masuk sebagai frasa bahasa Inggris, maka bisa hilangkan kata ‘with’.Contoh percakapan yang tepat untuk penggunaan frasa ini, yaitu:Group A: Hey come join us, we have plenty of spaceSam – Group A: Wait, we’re waiting for Jim and Andrew, there would be no more spaceDiane – Group A: Oh right sorry, go join group B they might have spaceGroup B: Oh yeah, one of our friends canceled, come join us.TerjemahanGroup A: Eh sini bareng kami saja, masih banyak tempatSam-Group A: Tunggu, kita sedang menunggu Jin dan Andrew, nanti tidak ada tempat lagiDiane-group A: Oh iya, maaf, gabung bareng grup B saja, mungkin ada tempatGroup B: Oh, iya, teman kami ada yang batal, yuk gabung bareng kami sajaRumusan yang mudah diingat untuk frasa ini adalah kata ‘join’ sudah mengandung pesan ajakan, sehingga tidak diperlukan lagi kata ‘with’ untuk menyambung. Frasa lain yang bisa digunakan adalah ‘come join us’.Frasa ini digunakan seseorang ketika menjawab pertanyaan yang menanyakan pengalaman pernah melakukan sesuatu. ‘ever’ artinya ‘pernah’, dan kita sering memberikan jawaban berupa ‘I ever’ ketika ditanya.Jawaban yang benar adalah ‘have’. Misal dalam pertanyaan ‘have you ever?’, maka jawabannya cukup ‘I have done this’. Berikut contoh percakapan tentang frasa ‘ever’.Salma: Jacob, have you ever jumped over these bushes?Jacob: I ever done it. It was so hard, I almost fell. Have you done it to Salma?Salma: Yes I have, it really was hard, I almost didn’t make it.TerjemahanSalma: Jacob, apakah kamu pernah melompati semak-semak ini?Jacob: Pernah (ever). Susah sekali, aku hampir jatuh. Kalau kamu Salma?Salma: Iya pernah, memang susah, aku hampir tidak berhasil.Percakapan di atas memang sekilas terlihat tidak ada masalah dalam penggunaan ‘ever’, tapi tetap berpegang pada pedoman ‘have’ untuk mejnawab pertanyaan ‘pernah’.Frasa ini umumnya digunakan sebagai bentuk ekspresi memberikan semangat yang merupakan terjemahan bebas dari ‘tetap semangat’.Frasa ini terlihat tidak familiar di kalangan penutur asli. Oleh karena itu, kamu bisa gunakan beberapa frasa yang berlaku di kalangan mereka yang digunakan sebagai ucapan ‘tetap semangat’.Nah, itulah tujuh frasa dalam bahasa Inggris yang sering keliru dalam penggunaannya karena disandarkan pada terjemahan bebas bahasa Indonesia. Mulai sekarang yuk praktikan berbahasa Inggris yang baik dan benar dan jangan pernah malu untuk belajar. (