7 Frasa Bahasa Inggris yang Sering Salah Ucap

Jakarta: Sobat Medcom pasti sudah tak asing dengan istilah ‘bahasa Jaksel’, bukan? Bahasa gaul ini merupakan bahasa yang tatanannya mengombinasikan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris.Sebenarnya, tak ada yang salah dengan campuran bahasa ini. Namun, terkadang kerap ditemui banyak frasa bahasa Inggris yang penggunaannya kurang tepat.Dilansir dari laman Zenius, berikut sederet frasa bahasa Inggris salah kaprah yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.Frasa yang satu ini paling sering diungkapkan oleh masyarakat Indonesia di media sosial. Sebenarnya, thanks God tak sepenuhnya salah. Hanya saja, konteks penerapannya kurang tepat.Jika ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, maka frasa thanks God sudah tepat. Namun, bila ingin mengungkapkan rasa syukur, maka seharusnya frasa tersebut menjadi thank God.Agar lebih mudah dipahami, simak contoh berikut:Thanks God for everything you have done for me(Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku)