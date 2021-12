Pojok Statistik ITS, Pusat Data Publik Pertama di Jawa Timur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono meresmikan Pojok Statistik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ). Pojok Statistik ini merupakan yang ke-7 di Indonesia sekaligus yang pertama di Jawa Timur.Pojok Statistik sendiri adalah layanan kolaborasi antara BPS dengan perguruan tinggi di Indonesia. Pojok Statistik disebut bertujuan mendukung penyebarluasan ragam dan manfaat produk statistik di lingkungan perguruan tinggi.Kepala BPS Jawa Timur Dadang Hardiwan menerangkan, seiring terbukanya kepercayaan pemerintah terhadap BPS, tantangan yang dihadapi juga semakin sulit. ia menyebut, majunya teknologi membuat semakin besar pula tuntutan akan data yang akurat dengan kemudahan akses."Dengan adanya Pojok Statistik ini dapat dijadikan fasilitas akses data publik berbasis digital dan analog yang mudah didapatkan," ujar Dadang melansir siaran pers ITS, Rabu, 22 Desember 2021.Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Adi Supriyanto mengatakan, jika ada banyak data di sekitar kita. Namun, semua itu butuh diolah dan dianalisis agar bisa memberikan manfaat yang maksimal."Ambil contoh dengan adanya pandemi ini. Jika tidak didata dengan baik, masyarakat tidak mengetahui atau awas terhadap clustering selanjutnya," ujar Adi.Baca: Mahasiswa Pascasarjana ITS Beri Solusi Transformasi Bisnis Restoran Ia mengatakan, keberhasilan ITS melahirkan teknologi, riset-riset yang dilakukan mahasiswa dan dosen tak lepas dari tangan-tangan orang yang mengolah data. "Maka dari itu, terima kasih karena ITS sudah dipercaya BPS dalam membangun pojok statistik ini, diharapkan nantinya akan ada joint research antara ITS dan BPS," tutur Adi.Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono mengaku melihat perubahan iklim hingga pandemi covid-19 di Indonesia ini sebagai destruksi industri 4.0. Hal ini juga turut mempengaruhi pola konsumsi dan produksi yang ada."Dari hal tersebut, BPS sendiri harus mampu berkolaborasi dalam berbagai pihak agar bisa seiring dan menjaga keseimbangan," kata Margo.