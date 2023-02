Do





Jakarta: Sobat Medcom pasti sudah sering mendengar atau membaca kata-kata, seperti do, does, did, atau done. Penggunaan keempat kata tersebut sering kali masih membingungkan orang awam dalam belajar bahasa Inggris Kata itu bisa digunakan sebagai kata kerja (verbs) ataupun kata kerja bantu (auxiliary verb). Lalu, bagaimana penggunaannya yang tepat? Simak penjelasannya dikutip dari laman Schoters:Do memiliki dua pengertian, pertama sebagai kata kerja dan kedua dalam tatanan grammar, do berperan sebagai auxiliary verb untuk menunjang kata kerja lainnya. Sehingga, do bisa berdiri sendiri sebagai verb biasa dan di waktu lain menjadi pelengkap bagi kata kerja lainnya. Do biasanya berperan sebagai auxiliary verb bila didahului oleh subjek I, you, we, dan they.Contoh:You do all the group assignments solely. (do bertindak sebagai verb biasa)They don’t understand what you say. (do bertindak sebagai auxiliary verb)Does memiliki kedudukan yang sama dengan do, hanya saja does tidak memerankan peran ganda seperti do. Satu–satunya peran does adalah sebagai auxiliary verb untuk subjek nama orang, he, she, dan it.Contoh:He does his homework everyday.She doesn’t know how to break up with her boyfriend who likes to hit her.Did tidak seperti do dan does yang memiliki fungsi berbeda tergantung subjek yang mendahuluinya. Kata kerja ini bisa bertindak sebagai verb 2 dari kata kerja biasa do, juga bisa menjadi auxiliary verb bagi subjek pada bentuk kalimat past tense.Contoh:You did the job better than me. (did sebagai verb biasa)I didn’t do the job better than half of class. (did sebagai auxiliary verb)Kata ini merupakan bentuk verb-ing dari kata kerja do. Namun, kata doing juga bisa menjadi gerund yang mengawali penjelasan tentang kondisi.Contoh:She’s doing her job in a deep focus. (doing sebagai verb biasa)How are you doing? Are you doing well? (doing sebagai gerund)Kata done menunjukan peristiwa atau kejadian yang telah berlalu baik secara present maupun past tense. Fungsinya bisa sebagai kata sifat yang berarti sesuatu sudah selesai tuntas (I am done).Bisa juga berfungsi sebagai kata kerja ketiga atau verb 3 atau past participle dalam kalimat present perfect (I have done my job). Done juga berfungsi sebagai kata kerja ketiga atau verb 3 atau past participle dalam kalimat past perfect (I had done it yesterday).Kata do dapat berperan sebagai kata kerja bentuk pertama yang memiliki arti mengerjakan atau melakukan. Kata ini digunakan pada kalimat dengan bentuk present tense dan future tense. Kata do dapat diterapkan sebagai kalimat positif, negatif, bahkan kalimat interogatif.Sementara itu, did merupakan kata kerja bentuk kedua dari do dan does yang dapat digunakan sebagai kalimat dengan bentuk past tense. Kata did dapat diterapkan sebagai kata kerja utama, kata kerja bantu, dan semua kata ganti.Sedangkan, penggunaan does sebagai kata kerja bentuk pertama memiliki arti yang sama dengan do. Does penggunaannya dapat diterapkan dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan introgatif. Namun, penggunaan kata kerja does hanya dapat digunakan pada kalimat bentuk present tense saja.Ada satu fungsi khusus yang dimiliki do, did, dan does, yaitu menyatakan kesungguhan, contohnya:Itulah penjelasan perbedaan do, did, does, dan done. Sobat Medcom yang ingin mahir berbahasa Inggris teruslah belajar yaa.