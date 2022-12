Verb atau Kata Kerja Dalam Bahasa Inggris, Ini Fungsi dan Contoh Kalimatnya

Apa Itu Verb?

I go to my garden to see my colorful flowers every day. (Aku pergi ke kebunku untuk melihat bunga-bunga yang berwarna-warni setiap hari.)

I usually take the bus to work. (Biasanya aku naik bus ke kantor.)

She is standing right in front of me at the moment. (Dia berdiri tepat di depanku saat ini.)

We are enjoying the desserts. (Kami sedang menikmati makanan penutup.)

They were watching a Korean drama when I came into their house. (Mereka sedang menonton drama Korea ketika saya datang ke rumah mereka.)

She was running to catch the bus. (Dia berlari mengejar bus.)

Shane bought a bouquet of flowers for her mom’s birthday. (Shane membeli karangan bunga untuk ulang tahun ibunya.)

I came to the ball with a pink dress. (Aku datang ke pesta dansa dengan gaun merah muda.)

Yesterday, we walked to the park together. (Kemarin kami berjalan ke taman bersama.)

We talked for hours on the phone. (Kami berbicara berjam-jam di telepon.)

I have finished my homework. (Aku telah menyelesaikan pekerjaan rumahku.)

She has worked on her paper for days. (Dia telah mengerjakan kertasnya selama berhari-hari.)

I had eaten my breakfast before he picked me up yesterday. (Aku sudah sarapan sebelum dia menjemputku kemarin.)

We had gone to the conference before you told us to. (Kami sudah pergi ke konferensi sebelum Anda menyuruh kami.)

Anne will have gone to the coffee shop before she comes here. (Anne akan pergi ke kedai kopi sebelum dia datang ke sini.)

Jakarta: Dalam mempelajari dasar-dasar bahasa Inggris , biasanya Sobat Medcom akan dipertemukan dengan materi verb atau kata kerja. Verb merupakan satu hal yang harus dikuasai, agar kamu dapat lebih mudah membentuk kalimat dalam bahasa Inggris dengan baik.Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, mari kita kenali dulu apa definisi verb, jenis-jenis verb, dan penggunaannya di dalam kalimat. Simak yuk artikel yang dikutip dari laman Cakap.com berikut ini:Verb atau disebut dengan Kata kerja dalam bahasa Inggris. Kata ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.Kata kerja dalam bahasa Inggris memiliki banyak jenis dan bentuk. Perbedaan jenis dan bentuk verb merujuk pada bentuk kalimat yang digunakan.Ada 3 bentuk kata kerja dalam Bahasa Inggris, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Lalu, bagaimana perbedaanya?Infinitive verb atau Verb 1 (V1) adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris paling dasar untuk menyampaikan fakta, kebiasaan, atau keadaan yang terjadi saat ini atau pada saat lampau.Biasanya, kata kerja bentuk pertama ini digunakan pada Simple Present Tenses atau Continuous Tenses. Pada Simple Present Tense, kamu bisa menggunakan infinitive verb sesuai dengan penulisannya tanpa ada imbuhan.Adapun pada jenis Continuous Tenses, kamu perlu menambahkan imbuhan -ing di akhir kata kerja yang ingin digunakan. Berikut contoh penggunaanya:V2 atau kata kerja bentuk kedua digunakan pada Simple Past Tense untuk menjelaskan kejadian di masa lampau. Kata kerja bentuk kedua dan ketiga sama-sama disebut dengan regular verbs.Pada regular verbs, kamu hanya perlu menambahkan imbuhan -d atau -ed di akhir kata kerja pertama atau verb 1. Adapun bentuk kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya berbeda disebut dengan irregular verbs. Berikut contoh penggunaanya:Bentuk kata kerja ketiga atau past participle berfungsi untuk menunjukkan kejadian yang telah selesai dilakukan, namun tidak berpaku pada masa lalu saja. Kamu bisa menggunakan verb ini pada jenis perfect tenses seperti Present Perfect Tense, Past Perfect Tense, dan Future Perfect Tense.Pada Present Perfect Tense, verb 3 digunakan untuk menjelaskan kejadian yang telah selesai dilakukan. Pada Past Perfect Tense, verb 3 digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau.Ada pun pada Future Perfect tense, verb 3 untuk menjelaskan suatu hal yang pasti akan selesai di masa depan. Berikut contoh penggunaanya:I will have finished my study before I go to Berlin next year. (Saya akan menyelesaikan studi saya sebelum saya pergi ke Berlin tahun depan.)