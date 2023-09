Verifikasi Calon Penerima KJP Plus Tahap II 2023 Dibuka

Jadwal verifikasi KJP Plus Tahap II Tahun 2023

Pemadanan data: 8-10 September 2023 Mutasi data calon penerima: 11-22 September 2023 Verifikasi ulang calon penerima: 11-25 September 2023 Pengumuman calon penerima yang memenuhi kriteria: 9-13 Oktober 2023 Verifikasi dan persetujuan kepala dinas pendidikan: 16-17 Oktober 2023 Penetapan penerima melalui keputusan Gubernur: 18-31 Oktover 2023

Satuan pelaksana pendidikan kecamatan untuk mengetahui sekolah peserta didik pada sistem pendataan KJP Plus Seksi pendidikan madrasah Kementerian Agama kota administrasi untuk mengetahui madrasah peserta didik pada sistem pendataan KJP Plus

Penggunaan dana

1. Biaya rutin:

Uang Saku Transport

2. Biaya persiapan masuk perguruan tinggi:

Pembelian formulir pendaftaran perguruan tinggi Pembelian buku persiapan masuk perguruan tinggi Mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi

3. Biaya berkala:

Alat tulis dan perlengkapan sekolah Buku dan penunjang pelajaran Alat dan atau bahan praktik Seragam sekolah dan kelengkapannya Pangan bersubsidi Kacamata Alat bantu pendengaran Kalkulator scientific Alat simpad data elektronik Obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif Sepeda Komputer atau laptop Alat bantu disabilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus

Besaran dana KJP Plus

1. SD/MI/SLB

Biaya personal per bulan: Rp250.000 SPP sekolah swasta pe bulan: Rp130.000

2. SMP/MTs/SMPLB

Biaya personal per bulan: Rp300.000 SPP sekolah swasta pe bulan: Rp170.000

3. SMA/MA/SMA/LB

Biaya personal per bulan: Rp420.000 SPP sekolah swasta pe bulan: Rp290.000

4. SMK

Biaya personal per bulan: Rp450.000 SPP sekolah swasta pe bulan: Rp240.000

5. PKBM

Biaya personal per bulan: Rp300.000

6. LKP

Biaya personal Rp1.800.000 per semester.





