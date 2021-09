UNS Tuan Rumah Konferensi Internasional 2nd Asia Pacific IEOM 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AGA)

Surakarta: Universitas Sebelas Maret ( UNS ) Surakarta menjadi tuan rumah konferensi internasional 'the 2nd Asia Pacific on Industrial Engineering and Operations Management (2nd APIEOM)'. Ajang ini menjadi wadah bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi dari industri untuk bertukar ilmu terkait isu-isu perubahan dan dinamika dalam bidang teknik industri dan manajemen perasi."Acara ini melibatkan 15 pembicara kunci dan presentasi artikel lebih dari 700 peserta dari 35 negara," ujar Ketua Panitia Wahyudi Sutopo mengutip siaran pers UNS, Kamis, 16 September 2021.Kegiatan ini bakal digelar secara daring. UNS ditunjuk sebagai tuan rumah oleh IEOM Society dengan menggandeng mitra lokal seperti Unversitas Diponegoro (Undip), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Uinsuka), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY), Universitas Telkom, Universitas Tarumanagara (Untar), dan Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri (BKSTI).Baca: ITB Mulai Uji Coba Kuliah Tatap Muka Akhir September, Begini Skemanya Senin, 13 September 2021, kegiatan dimulai dengan penyelenggaraan 12 cabang kompetisi mahasiswa, yakni kompetisi undergraduate student paper, graduate student paper, undergraduate research, senior design project, doctoral dissertation, master thesis, human factors and ergonomics, lean six sigma competition, simulation, supply chain and logistics, covid-19, serta poster.Selasa, 14 September 2021, konferensi dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UNS Kuncoro Diharjo. Ia juga mengapresiasi Program Studi (Prodi) Teknik Industri dan Fakultas Teknik (FT) UNS yang bergabung dengan IEOM Society dan berpartisipasi aktif menjadi penyelenggara Konferensi kedua APIEOM ini."2nd APIEOM 2021 sangat mendukung sinergisitas menuju UNS sebagai World Class University, serta membangun hubungan yang lebih kuat antara universitas dan industri, secara global," ujar Kuncoro.Baca: 7 Fakta Menarik Karisma Evi Tiarani, Mahasiswi UNS di Paralimpiade Tokyo 2020 Dekan FT UNS Sholiqin As’ad, pada pidato sambutan pembukaan acara IEEC menyampaikan pentingnya penguatan pendidikan teknik global. Khususnya, bagi Indonesia yang masih kekurangan insinyur."Forum ini dapat menjadi sarana bertukar pikiran, pengetahuan, dan pengalaman berkaitan dengan berbagai persoalan pengajaran dan pembelajaran pendidikan teknik, serta akreditasi internasional," ujar Sholiqin.Kegiatan ini akan ditutup pada Kamis, 16 September 2021, dengan agenda pemberian IEOM Society Awards kepada insan yang berjasa pada pengembangan bidang teknik industri dan manajemen operasi serta pemenang kompetisi mahasiswa.