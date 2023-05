Dua Bidang Ilmu di Binus University Masuk QS WUR by Subject 2023, Kepoin Yuk!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dua bidang ilmu di Binus University, yaitu Computer Science and Information System serta Business Management mendapat pengakuan dari QS World University Rankings 2023 by Subject . Keduanya masuk pemeringkatan di bidang Computer Science and Information System serta Business Management Studies.Pengakuan ini menjadi bukti atas komitmen Binus University sebagai perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia untuk terus memberikan pendidikan yang berkualitas. Kemudian juga memberikan dampak melalui riset, inovasi, kolaborasi serta dampak kepada masyarakat.Dengan tujuan mulia yaitu membina dan memberdayakan masyarakat untuk membangun Nusantara yang lebih baik. Dalam daftar tersebut, bidang ilmu Computer Science and Information System naik ke peringkat 351-400 dari sebelumnya pada peringkat 401-450 dunia.Kemudian, masuk sebagai 3 besar dari 6 perguruan tinggi di Indonesia. Lima indikator yang dijadikan penilaian dalam pemeringkatan ini yaitu reputasi akademik (academic reputation), Reputasi yang diberikan dari penyerap lulusan (employer reputation), sitasi riset per makalah (research citations per paper), indeks pengukur produktivitas dan pengaruh akademik (H-index), dan jaringan penelitian internasional berdasarkan fakultas (International research network).Adapun pada bidang ilmu Business Management juga naik ke peringkat 451-500, dari sebelumnya di peringkat 501-550 dunia. Di Indonesia, Binus University berada pada posisi ke-5 dari 9 perguruan tinggi Indonesia yang masuk ke dalam pemeringkatan ini.Atas capaian prestasi tersebut, Rektor Binus University, Harjanto Prabowo mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya.“Bersyukur dan berterima kasih atas pengakuan yang diberikan QS World University Rankings by Subject 2023 pada dua bidang ilmu di Binus Universirty. Hal ini merupakan buah dari kualitas penyelenggaraan pendidikan di Binus University yang sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan QS,” katanya.Dengan predikat tersebut, kata Harjanto, semakin menjadikan Binus University sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan yang kredibel dan berkualitas untuk masyarakat. Kemudian menciptakan individu-individu yang berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.Dalam dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi , pemeringkatan menjadi salah satu acuan untuk mengukur kualitas antar perguruan tinggi. Pemeringkatan menjadi poin penting dalam melihat bagaimana berjalannya suatu sistem pendidikan.Ranking yang baik tersebut menjadi percontohan untuk dapat diikuti oleh perguruan lain.Salah satu pemeringkatan yang menjadi rujukan untuk melihat kualitas perguruan tinggi di dunia adalah QS World University Rankings. QS Ranking sudah menjadi indikator yang valid untuk mengukur kualitas perguruan tinggi dan sudah mendapatkan pengakuan dunia sejak 2004.Sistem ini dikerjakan oleh Quacquarelli Symonds, sebuah perusahaan khusus yang menganalisis institusi tinggi seluruh dunia setiap tahun. Sistem ranking ini kemudian sering muncul di brosur brosur perguruan karena begitu dibanggakan oleh kampusnya.