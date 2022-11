Cara Penggunaan To Be Dalam Bahasa Inggris

Apa Itu To be?

Cara Penggunaan To Be

Untuk lebih memahaminya, perhatikan formula berikut ini:

Am bisa digunakan untuk subjek I

Is bisa digunakan untuk subjek she, he, it

Are bisa digunakan untuk subjek you, we, they

Was bisa digunakan untuk subjek I, she, he, it

Were bisa digunakan untuk I, you, we, they





Contoh Kalimat To Be

Hello, my name is Susi and he is Joko. We are from Jakarta (Halo, nama saya Susi dan dia adalah Joko. Kami berasal dari Jakarta)

Look at that! The giraffe is so tall! (Lihat di sana! Jerapah itu sangat tinggi!)

Wow, that dress is so beautiful when you wear it! (Wow, gaun itu sangat indah saat kau memakainya)

In our class, Ben is the smartest student (di kelas kami, Ben adalah murid terpintar)

My mom is an angel. She has taken care of me from childhood until now (Ibu saya adalah bidadari. Dia merawat saya dari kecil sampai sekarang)

When I was seven years old, my father taught me about science. I became a professor in the future! (Ketika saya berusia 7 tahun, ayah saya mengajari saya setiap hari tentang sains. Saya menjadi profesor di masa depan)

You are my best friend forever! (Kamu adalah teman terbaikku selamanya!)

I am sick today. (Saya sakit hari ini)

I am studying English here for the fourth time. (Saya belajar bahasa Inggris di sini untuk yang keempat kalinya)

Jakarta: Dalam mata pelajaran bahasa Inggris , penggunaan to be merupakan materi dasar yang sering kali kamu temui di beberapa sentence atau paragraf. Jarang sekali subjek yang tidak diikuti oleh to be, karena dalam tenses frasa ini menjadi bagian yang selalu diikuti subjek.Agar kamu tak salah menempatkan to be, yu kita simak artikel yang dilansir dari laman EF berikut ini.To be dalam kalimat berupa is, am, are, was, dan were yang merupakan penghubung antara subjek dengan predikat. Sebelum masuk ke contoh kalimat, yuk coba kita pahami dulu bagaimana cara penggunaan to be yang tepat.Hal pertama yang perlu dipahami adalah cara penggunaannya yang harus dibedakan antara bentuk present tense atau past tense. Is, am, dan are merupakan bentuk present tense. Sedangkan was dan were adalah bentuk past tense.Penggunaan to be sebagai kata penghubung dari subjek dan predikat di antaranya ialah untuk menyatakan sesuatu yang ada, sedang terjadi, identitas, kualitas dari subjek, juga dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi.Formula yang dapat digunakan ialah sebagai berikut:S + to be + adjective (kata sifat)S + to be + noun (kata benda)S + to be + adverb (kata keterangan)S + to be + V-ing (kata kerja untuk menyatakan aksi yang sedang dilakukan)Nah setelah mengetahui apa itu to be, cara penggunaan serta contoh kalimatnya, semoga membuat bahasa Inggrismu semakin jago ya, Sobat Medcom!