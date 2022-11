Enggak Cuma Take Care, Begini Cara Bilang 'Hati-Hati di Jalan" dalam Bahasa Inggris

Take Care!

Drive safe!

Mind how you go





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Stay out of trouble

Godspeed

Get home in one piece

(CEU)

Jakarta: Seperti judul lagu yang dibawakan oleh Tulus, sering kali kita harus mengucapkan hati-hati di jaln saat akan berpisah dengan lawan bicara sebagai bentuk perhatian. Nah, ungkapan ini ternyata bisa disampaikan dalam bahasa Inggris dengan berbagai cara, simak artikel berikut ini ya.Dilansir dari laman ef.co.id, salah satu ucapan hati-hati di jalan yang paling sering diucapkan adalah take care. Ungkapan tersebut sama persis maknanya dengan “hati-hati di jalan.” Pasalnya, saat mengucapkan, “take care” kamu berharap lawan bicara tersebut menjaga diri.Bahkan, tak sekadar menjaga diri sepanjang perjalanan, “take care” memiliki arti lebih luas lagi, yaitu menjaga diri agar selalu selamat dan sehat sampai pertemuan kalian berikutnya.Selain take care, ada ungkapan yang lebih spesifik lagi untuk mengucapkan hati-hati di jalan, yakni drive safe! Namun, “drive safe” lebih sesuai jika kamu sedang berbicara dengan orang yang membawa kendaraan sendiri bisa mobil maupun sepeda motor.Saat mengucapkan ungkapan tersebut, kamu juga berharap agar ia berhati-hati selama perjalanan. Tetapi lebih mengarah kepada hati-hati mengendarai kendaraan yang dikendarainya.Ungkapan yang cenderung tidak formal ini bisa kamu gunakan jika ingin menyampaikan perhatian seperti, “hati-hati di jalan” dalam bahasa Inggris . Saat mengucapkan ungkapan tersebut, kamu berharap agar lawan bicara bisa menjaga diri selama perjalanan.Mengingat “mind how you go” adalah ungkapan yang informal, hindari untuk mengucapkannya dalam situasi formal. Sobat Medcom juga bisa menyampaikan ungkapan ini kepada teman atau orang terdekat. Namun hati-hati, ungkapan ini mungkin akan kurang sopan atau kurang layak disampaikan kepada orang lain yang lebih tua atau atasan di tempat kerja.Ungkapan berikutnya yang juga bisa kamu gunakan jika ingin mengucapkan “hati-hati di jalan” dalam bahasa Inggris adalah, “stay out of trouble”. Ungkapan yang tergolong kasual ini bisa kamu sampaikan kepada lawan bicara yang sering mendapatkan masalah.Saat mengucapkan ungkapan ini, kamu berharap ia berhati-hati selama perjalanan dan menghindari berbagai kondisi yang bisa menyebabkan ia berada dalam masalah. Bisa dikatakan bahwa ungkapan ini juga bisa berupa nasihat yang ingin kamu berikan kepadanya.Ungkapan yang satu ini juga ternyata bisa kamu gunakan, lho, jika ingin menyampaikan “hati-hati di jalan” dalam bahasa Inggris. “Godspeed” adalah ungkapan yang bermakna bahwa saat kamu mengucapkannya kepada lawan bicara, kamu berharap bahwa ia bisa menjalani perjalanan yang aman dan selamat hingga sampai ke tujuannya.Sama dengan beberapa ungkapan sebelumnya, “Godspeed” cenderung informal atau kasual. Oleh sebab itu, hindari mengucapkannya dalam situasi formal.Contoh kalimat lain yang juga bisa kamu gunakan untuk menyampaikan keinginan atau harapan agar lawan bicara tersebut bisa berhati-hati di perjalanan adalah, “get home in one piece”. Mengapa? Kata yang satu ini memiliki makna, “Sampailah ke rumah dalam keadaan utuh.”Itu tandanya, kamu berharap bahwa ia selamat sampai di tujuannya, yaitu rumah. Dengan berharap ia sampai di rumah dalam keadaan utuh, kamu sebenarnya juga berharap agar ia menjaga diri selama di perjalanan pulang.Nah sekarang kamu bisa makin gaya mengucapkan ungkapan hati-hati di jalan dengan berbagai cara. Bakal bikin kamu kayak native nih!