Paduan Suara UNS, Voca Erudita Borong 7 Penghargaan dalam 4th Tokyo International Choir Competition

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Voca Erudita Universitas Sebelas Maret ( UNS ) Surakarta memboyong tujuh penghargaan pada 4th Tokyo International Choir Competition. Kompetisi paduan suara internasional tersebut diselenggarakan pada 29-31 Juli 2022 di Harumi, Tokyo, Jepang.4th Tokyo International Choir Competition merupakan kompetisi tahunan yang digagas oleh Ko Matsushita. Setelah melalui tahapan seleksi, Voca Erudita berhasil tampil pada tahap final di Dai Ichi Seimei Hall, Harumi, Tokyo bersama 44 peserta dari 5 negara.Voca Erudita mengikuti tiga dari sembilan kategori yang diselenggarakan, yaitu kategori F-Mixed Choir, G-Contemporary Music, dan H-Folklore Music. Dari ketiga kategori tersebut, Voca Erudita berhasil menyabet gelar Champion of Mixed Choir Category, Champion of Contemporer Category, dan Champion of Folklore Category.Voca Erudita juga berhasil memperoleh penghargaan Best Interpretation of Mixed Choir Compulsory Song “Aki Kaze Ni”, Best Interpretation of Contemporary Song Category “Under The Sea”, dan Best Interpretation of Baroque Choral Works “Die Himmel Erzahlen Die Ehre Gottes”.Voca Erudita juga menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dari enam paduan suara yang maju dalam babak Grand Prix dan berhasil keluar sebagai Grand Champion of 4th Tokyo International Choir Competition.Dosen UNS yang mendampingi rombongan, Pringgo Widyo Laksono, menyampaikan pada TICC 2022 kali ini, Voca Erudita membawa 37 singer, 2 conductor, 1 official, dan seorang dosen pendamping.“Persiapannya sudah cukup lama, kurang lebih 5 bulan. Keberangkatan Voca Erudita juga didukung sepenuhnya oleh Rektor UNS Jamal Wiwoho dan mendapat dukungan sponsor dari beberapa pihak, seperti Hutama Karya, PLN, Piero, Solo Paragon, Indofood, Infinito, Rosin Tours, Sritex, Pusat Studi Jepang, serta masyarakat Surakarta,” kata Pringgo dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Agustus 2022.Voca Erudita tampil menjadi wakil Indonesia dalam Opening Concert 4th Tokyo International Choir Competition pada Kamis, 28 Juli 2022 di Nihonbashi Community Center, Tokyo, Jepang. Opening Concert ini disaksikan peserta TICC serta masyarakat Tokyo.Hal tersebut merupakan kehormatan bagi Voca Erudita. Sebab, dapat tampil dalam opening concert bersama dua paduan suara dari Jepang.“Voca Erudita membawakan enam lagu dengan berbagai style, antara lain Indonesia Pusaka, Besame Mucho (lagu berbahasa Spanyol), Segalariak (lagu berbahasa Basque), Paris Barantai (lagu daerah Banjar, Kalimantan), Luk Luk Lumbu (Jawa Timur), dan Bungong Jeumpa (Aceh),” beber dia.Pringgo menyebut opening concert ini juga sekaligus menjadi sarana Voca Erudita melaksanakan misi budaya dengan membawakan beberapa lagu daerah yang ditampilkan dengan koreografi khas dari daerah-daerah tersebut. Setiap mengikuti kompetisi internasional, Voca Erudita selalu membawa misi memperkenalkan budaya Indonesia di kancah Internasional melalui lagu dan koreografi yang dibawakan.Voca Erudita tampil pada sesi ketiga sekaligus penutup di opening concert ini. Voca Erudita juga dibantu Cahyo Wisnu Rubiyanto, alumnus UNS yang sedang menempuh studi Doktor di Gifu University, Jepang. Dia menjadi MC bahasa Jepang ketika Voca Erudita tampil sehingga arti dari setiap lagu yang dibawakan semakin tersampaikan kepada penonton yang menyaksikan.Penampilan Voca Erudita juga memukau penonton yang ditunjukkan dengan tepukan tangan dan sorakan penonton seperti "Subarashii" yang berarti “Luar Biasa”. Bahkan, terdapat beberapa penonton yang menangis saat mendengarkan lagu Indonesia Pusaka.Salah satu warga Jepang, Kawai Suzuki, menyampaikan nyanyian serta gerakan tarian yang dibawakan Voca Erudita sangat kompak.“Semua lagu yang dibawakan bagus dan sangat mengagumkan serta gerakan tariannya membuat lagu itu menjadi lebih hidup, keren sekali,” tutur dia.