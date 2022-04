KBRI Thailand Apresiasi Siswa Sekolah Indonesia Bangkok Tembus PTN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand, Rachmat Budiman, mendukung generasi muda terus bersemangat meraih pendidikan. Generasi muda diajak menuntut ilmu setinggi-tingginya.“Jangan pernah berhenti berupaya hingga cita-cita kita tercapai,” kata Rachmat dalam Wisuda dan Pelepasan Peserta Didik jenjang SMA pada Sekolah Indonesia Bangkok, dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 April 2022.Rachmat memberikan selamat kepada semua siswa dan menyatakan kebanggaan atas diterimanya dua siswi Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) di Universitas Indonesia . Dia juga mendukung empat siswa lain yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi “Keempat siswa lainnya sebentar lagi akan ikut seleksi masuk perguruan tinggi dan saya yakin akan mendapatkan universitas sesuai dengan yang diinginkan,” kata Rachmat. Wisuda mengambil tema Never Give Up, Never Surrender. Rachmat memaknai never give up sebagai pesan agar jangan pernah berhenti melakukan kewajiban dan melakukan berbagai upaya sampai tujuan tercapai, yaitu belajar, belajar, dan belajar."Sedangkan never surrender berarti jangan pernah menyerah menjadi yang terbaik, jangan menyerah pada musuhmu, yaitu kemalasan,” ucap Rachmat.Kepala Sekolah Indonesia Bangkok (SIB), Susianto, menyebut enam peserta didik telah menyelesaikan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebanyak dua orang di antaranya lulus jalur undangan (SNMPTN) ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).Yaitu Zakiyah Salsabila di Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, dan Azzahra Khairunnisa Nasution di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Sedangkan, empat siswa lainnya masih akan mengikuti seleksi masuk PTN atau jenjang pendidikan tinggi lainnya,”“Pelepasan ini merupakan tanda telah selesainya rangkaian kegiatan belajar siswa sekaligus pelepasan peserta didik jenjang SMA untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Susianto.Perwakilan Kelas 12, Zakiyah Salsabila, menyampaikan terima kasih kepada guru atas pengorbanan dan waktu dalam mendidik siswa menjadi pribadi yang lebih dewasa, bertanggung jawab, dan berbakti kepada orang tua.“Tanpa Bapak dan Ibu kami bukanlah apa-apa, sungguh besar jasa-jasa yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa Bapak dan Ibu guru serta senantiasa diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menjalankan tugas mulia ini,” kata Salsa.Acara digelar hibrida dengan empat siswa diwisuda secara luring dan dua lainnya secara daring. Acara dihadiri Duta Besar, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Bangkok, sejumlah pejabat KBRI Bangkok, Pengurus Komite Sekolah, Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa kelas 12, dan perwakilan OSIS SIB.Prosesi wisuda berlangsung khidmat dengan acara pengalungan selendang dan pemberian sertifikat kelulusan oleh kepala sekolah dan dilanjutkan dengan pemberian Sertifikat Penghargaan oleh Duta Besar dan pemberian cindera mata oleh Atdikbud Bangkok Achmad Wicaksono dengan disaksikan orang tua peserta didik dan tamu undangan. Kegiatan ini diiringi dengan Himne SIB yang merupakan lagu ciptaan Dubes Rachmat Budiman.Acara semakin berkesan dengan diputarnya video kenangan siswa, penampilan Tari Beksan Smarasanta dan paduan suara siswa SIB menyanyikan lagu SIB-Ku, dan musikalisasi puisi berjudul “Izinkan Aku Juga Bersumpah” yang lagu dan puisinya juga merupakan karya Rachmat Budiman. Pembacaan puisi oleh siswa SIB Kelas 11, Alifia Nurul.Baca: Nyaris DO karena Verbal Bullying, Kini Rizki Jadi Wisudawan Terbaik UNY