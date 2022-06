Gaji Tinggi Hingga Pendidikan Berkualitas, Ini 3 Keunggulan Kuliah di Swiss

1. Standar hidup tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Biaya hidup lebih murah dibandingkan negara Eropa lainnya

3. Pendidikan kualitas dunia

(REN)

Jakarta: Terdapat banyak negara yang bisa dijadikan destinasi menimba ilmu di jenjang perguruan tinggi . Meski begitu, Sobat Medcom perlu mempertimbangkan keunggulan dari suatu negara sebelum memutuskan pilihan.Salah satu negara yang memiliki sejumlah kelebihan untuk pelajar internasional adalah Swiss. Selain terkenal sebagai negara berstandar hidup tinggi, Swiss juga memiliki pendidikan berkualitas unggulan.Dikutip dari Instagram @schoters, berikut informasi lengkap mengenai tiga keunggulan melanjutkan studi di Swiss:Swiss merupakan negara damai, bersih, dan maju secara teknologi maupun ekonomi. Negara dengan tingkat kriminalitas rendah ini bahkan didaulat sebagai negara yang memiliki upah minimum tertinggi, yaitu sekitar Rp54,5 juta.Bila dibandingkan dengan negara Eropa lain, biaya studi di Swiss terbilang murah, yakni sekitar Rp91 juta sampai Rp607,7 juta per tahun. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan di Swiss didanai oleh publik.Selain biaya pendidikan, biaya hidup di Swiss juga terbilang lebih murah ketimbang negara-negara Eropa lain. Estimasi pengeluarannya tentu berbeda antara satu kota dengan kota lainnya.Jika menetap di Geneva, biaya hidupnya mencapai Rp28,3 juta sampai Rp30 juta per bulan. Begitu pun dengan Zurich, di mana pengeluarannya diestimasikan berkisar antara Rp21,2 juta hingga Rp30,3 juta per bulan.Apabila ingin menghemat biaya, pelajar internasional bisa tinggal di Bern atau Basel. Biaya hidup bulanan di Bern diperkirakan mencapai Rp19,4 juta, sedangkan di Basel berkisar antara Rp15,9 juta hingga Rp16,6 juta.Swiss memiliki sederet kampus ternama yang masuk dalam jajaran universitas terbaik di dunia versi QS World. Perguruan tinggi tersebut terkenal memiliki standar tinggi dengan metode active learning.ETH Zurich, misalnya, menempati peringkat kedelapan dari jajaran universitas terbaik dunia. Kampus ini unggul dalam bidang Earth and Marine Sciences, Geology, serta Geophysics.Selain itu, ada pula The Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) yang menduduki peringkat 14. Kampus ini terkenal unggul di bidang Energy and Fuels, Optics, serta Materials Science.Sementara untuk bidang Biology and Biochemistry, Microbiology, serta Plant and Animal Science, University of Zurich andalannya. Kampus ini menempati peringkat ke 70 dari jajaran universitas terbaik dunia.Univeristy of Geneva lebih unggul di bidang Space Science, Physics, dan Infectious Diseases. Kampus yang berlokasi di Geneva ini berada di peringkat ke-105.Adapun untuk bidang kesehatan yang meliputi Cardiac and Cardiovascular System, Surgery, serta Radiology, Nuclear Medicine, and Medical Imaging, University of Bern juaranya. Kampus ini menempati peringkat 119 dari jajaran universitas terbaik di dunia.Itulah segelintir keunggulan Swiss sebagai negara yang patut dipertimbangkan untuk menjadi destinasi melanjutkan pendidikan tinggi. Tertarik berkuliah di negara ini? (Baca: 5 Kampus Luar Negeri Favorit, Gudangnya Mahasiswa Indonesia