5 Kampus Luar Negeri Favorit, Gudangnya Mahasiswa Indonesia

1. University of Melbourne

2. Nanyang Technological University

3. University of California

4. King's College London

5. Monash University

Jakarta: Saat memutuskan ingin melanjutkan studi di luar negeri, ada beberapa hal yang kerap menjadi penghalang. Salah satunya, rasa cemas akan lingkungan baru dan takut merasa sendiri di negeri orang.Jika Sobat Medcom mengalami perasaan demikian, tak perlu risau. Kecemasan tersebut bisa diatasi dengan memilih kampus yang menjadi ‘gudang’ mahasiswa Indonesia. Artinya, kampus itu memiliki banyak mahasiswa yang berasal dari Indonesia.Mengutip akun Instagram @schoters, berikut lima kampus luar negeri yang menjadi favorit di kalangan mahasiswa Indonesia:University of Melbourne merupakan salah satu universitas di Australia yang memiliki banyak mahasiswa asal Indonesia. Saking banyaknya, kampus ini menjadi simbol hubungan bilateral antara kedua negara.University of Melborune adalah bagian dari Group of Eight (Go8), yaitu grup universitas riset terkemuka dan tertua di Australia. Salah satu program studi unggulannya ialah Law and Legal Studies, di mana menduduki peringkat 10 terbaik di dunia.Nanyang Technological University (NTU) merupakan kampus yang berbasis di Singapura. Negara ini bisa dikategorikan sebagai negara maju, sehingga tak mengherankan bila kampus terbesarnya menjadi incaran banyak pelajar Indonesia.NTU sendiri termasuk dalam jajaran universitas terbaik di Asia. Kampus ini memiliki fasilitas yang sangat modern dan mumpuni untuk mendukung aktivitas pembelajaran dan penelitiannya.Kampus ini merupakan universitas riset publik yang berlokasi di San Francisco Bay Area, California. Lantaran memiliki banyak mahasiswa Indonesia, University of California mendirikan organisasi bernama Berkeley Indonesian Student Assosiation (BISA).Sesuai namanya, organisasi tersebut dikhususkan bagi mahasiswa Indonesia. BISA secara rutin mengadakan perkumpulan dan berbagi informasi mengenai peluang kerja kepada sesama mahasiswa Indonesia.King;s College London merupakan kampus riset terkemuka yang termasuk dalam jajaran 10 universitas terbaik di Inggris versi QS WUR 2022. Kampus ini terkenal dengan reputasi pengajaran kelas dunia dan penelitian yang paling mutakhir.Selain kualitas pendidikannya, King’s College London menjadi incaran mahasiswa internasional, termasuk Indonesia, lantaran terletak di jantung kota London. Lingkungan di lokasi tersebut menawarkan kekayaan akademik, sosial, dan budaya.Kampus yang berbasis di Australia ini juga menjadi salah satu universitas prestisius di kelompok Go8. Monash University menempati posisi yang tinggi di antara universitas-universitas terbaik di Australia maupun dunia.Misalnya saja, pemeringkatan yang dirilis Times Higher Education pada 2016. Monash University menduduki peringkat 25 di dunia dalam jurusan ilmu science and biomedicine, serta peringkat 15 dunia dalam kategori kualitas lulusan.Bahkan, pada 2016, The Economist Intelligence Unit menyatakan MBA di Monash University menempati peringkat pertama di dunia. Berkat berbagi prestasi itu, tak mengherankan bila kampus ini menjadi incaran mahasiswa Indonesia.Itulah lima kampus luar negeri yang memiliki banyak mahasiswa asal Indonesia. Tertarik berkuliah di salah satunya? (Baca: Khusus Mahasiswa Indonesia, 5 Negara Ini Sediakan Pendidikan Gratis dan Murah