Update Empat Aturan Baru untuk Pelajar Internasional di Australia

1.Pelajar internasional yang belum divaksinasi bisa memasuki Australia

2. Kenaikan biaya visa pelajar Australia

3. Pelajar internasional di jenjang S2 dan S3 tidak boleh berganti jurusan

Graduate certificate Graduate diploma Master (S2) Doktorat (S3)

4. Kenaikan upah minimum di Australia

Jakarta: Australia dikenal memiliki banyak universitas terbaik di dunia. Seperti, The Australian National University, The University of Melbourne, serta The University of Sydney.Selain universitasnya termasuk dalam global rank, Australia juga memiliki banyak beasiswa. Bahkan, terhitung ada ratusan universitas dan jurusan yang menawarkan beasiswa.Tak heran Australia menarik perhatian pelajar dari seluruh dunia. Temasuk, pelajar Indonesia yang kerap melanjutkan studi di Australia.Namun, Australia mempunyai aturan baru untuk pelajar internasional sejak Juli 2022. Perubahan tersebut cukup drastis sehingga calon pelajar maupun pelajar internasional harus memperhatikan betul peraturan agar perjalanan studi bisa lebih lancar.Mengutip dari akun Instagram @hotcourses_id, berikut empat perubahan penting yang perlu diketahui pelajar Internasional:Dalam beberapa tahun terakhir, Australia memperketat peraturan dan pembatasan perjalanan untuk menghambat penyebaran covid-19. Pelajar internasional yang belum divaksinasi, termasuk Indonesia harus melewati proses panjang untuk bisa memasuki Australia.Namun, mulai 6 Juli 2022, pelaku perjalanan luar negeri ke Australia tidak lagi diwajibkan menunjukkan status vaksinasi mereka. Dengan begitu, pelajar internasional yang belum divaksinasi diperbolehkan masuk ke Australia.Sebelumnya, biaya pengajuan visa pelajar adalah AUD630. Namun per 1 Juli 2022, biaya pengajuan visa pelajar Australia naik menjadi AUD650.Namun, hal ini tidak membuat pelajar Internasional harus menunggu lama saat mengajukan visa. Sebab, kenaikan biaya juga disertai dengan komitmen dari Pemerintah Australia untuk mempercepat waktu pemrosesan visa pelajar.Mulai 1 Juli 2022, pemegang visa pelajar Australia (subclass 500) tidak diperbolehkan berganti jurusan atau mengubah topik riset mereka tanpa persetujuan dari Kementerian Imigrasi. Berikut program pelajar internasional yang terpengaruh aturan tersebut:Sementara itu, Kementerian Imigrasi Australia dapat menyetujui perubahan jurusan jika mereka yakin pemegang visa pelajar tidak akan melakukan transfer teknologi penting. Transfer teknologi penting ini bisa bermacam-macam dari hack, virus, dan sebagainya.Namun, bila pemegang visa pelajar dianggap berisiko melakukan transfer teknologi penting dan membahayakan keamanan nasional Australia, maka kemungkinan besar pemegang visa pelajar akan dicabut.Pemerintah Australia telah menaikkan upah minimum untuk pekerja. Mulai 1 Juli 2022, UMR Australia naik menjadi AUD812,60/minggu atau AUD21,38/jam.Itulah empat perubahan yang penting diketahui pelajar Internasiona.lJadi, saat belajar di Australia, Sobat Medcom harus mengikuti aturan yang berlaku, ya. (