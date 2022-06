Rekomendasi Jurusan Kebidanan di 5 Kampus Terbaik di Australia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bidan merupakan salah satu profesi yang didambakan banyak orang. Bukan tanpa sebab, tanggung jawab yang diemban profesi ini menyangkut nyawa seseorang, sehingga kerap dianggap mulia.Namun, untuk menekuni profesi ini, seorang calon bidan mesti ditempa terlebih dahulu melalui pendidikan khusus. Salah satunya dengan mengambil jurusan Kebidanan di perguruan tinggi Tak cuma di Indonesia, sederet kampus luar negeri juga memiliki jurusan Kebidanan terbaik. Di Australia, misalnya, terdapat lima universitas unggulan yang menyediakan program sarjana dan pascasarjana di bidang Kebidanan.Dikutip dari Instagram @hotcourses_id, berikut rekomendasi lima kampus terbaik di Australia yang mempunyai jurusan Kebidanan:CDU memiliki dua program kebidanan, yaitu Bachelor of Midwifery dan Master of Midwifery. Kedua prorgram ini tergabung dalam Departemen College of Health and Human Sciences.Lulusan kebidanan CDU memiliki peluang besar untuk mendaftar ke Dewan Keperawatan dan Kebidanan Australia (NMBA). Selain itu, juga bisa berpraktik sebagai bidan di semua Negara Bagian atau Wilayah Australia dan beberapa negara luar lainnya.UniSA adalah universitas dengan pengajaran berbasis industri dan penelitian inventif. Kampus ini menawarkan lebih dari 200 gelar kelas dunia, termasuk kebidanan dengan pengalaman pelatihan dan praktik industri.Jurusan Kebidanan UniSA tergabung dalam Departemen Clinical and Health Sciences. Di jurusan ini, mahasiswa bakal melakukan pembelajaran di rumah sakit dan layanan kesehatan simulasi yang berkolaborasi dengan dokter, bidan, perawat, serta tenaga medis berpengalaman.Jurusan Kebidanan The University of Queensland telah mengantongi akreditasi dari The Australian Nursing and Midwifery Accreditation Council. Untuk program sarjana, mahasiswa diharuskan menjalani tiga tahun perkuliahan.Selain itu, mahasiswa juga bisa mengambil program dual degree ketika berkuliah di jurusan Kebidanan. Program ini membuat mahasiswa bisa mendapatkan gelar kebidanan sekaligus keperawatan.Monash University memiliki dua program pendidikan kebidanan, yaitu Bachelor of Nursing and Bachelor of Midwifery (Honours) selama 4 tahun, serta Master of Advanced Health Care Practice.Ketika menjalani perkuliahan di program ini, mahasiswa akan banyak mendapatkan pengetahuan tentang biosains, konteks sosiokultural dari kesehatan dan penyakit, teori dan praktis kebidanan, serta praktik secara profesional.Mahasiswa juga berkesempatan mendapat pengalaman klinis di berbagai tempat di seluruh Victoria dan fasilitas pengajaran bergengsi, seperti Monash Medical Centre, The Alfred, Peninsula Health, dan sebagainya.University of Technology, Sydney memiliki program Bachelor of Midwifery. Program yang berdiri sejak 2005 ini merupakan jurusan Kebidanan pertama di New South Wales, Australia.Fakultas Kesehatan yang ada di kampus ini juga sudah mendapat peringkat tertinggi. Ranking tersebut diberikan langsung oleh Federal Government’s Exellence in Research Australia Ratings.Itulah lima perguruan tinggi terbaik di Australia yang memiliki jurusan Kebidanan. Tertarik berkuliah di salah satunya? (Nurisma Rahmatika)Baca juga: Mengenal Jurusan Teknik Metalurgi: Mata Kuliah dan Prospek Kerja