Puan Maharani Turut Dapat Julukan dari BEM Unnes, The Queen of Ghosting

Jakarta: Akun instagram resmi Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) mengunggah gambar Ketua DPR Puan Maharani dan menuliskan kalimat 'The Queen of Ghosting'. Meme ini disebut bagian dari kritik terhadap Puan selaku pimpinan lembaga wakil rakyat."Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tulis BEM KM Unnes.Dalam unggahan di akun instagram @bemkmunnes, Selasa 6 Juli 2021, ada juga gambar Presiden Joko Widodo dengan tambahan kalimat 'The King of Lip Service'. Julukan itu sebelumnya juga sempat diberikan BEM Universitas Indonesia beberapa waktu lalu.Baca: Viral BEM UI Beri Gelar Jokowi King of Lip Service Selain itu, ada pula gambar Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan tulisan 'The King of Silent'.Unggahan BEM KM Unnes tersebut menuai berbagai respons. Ada yang mengapresiasi kritik BEM KM Unnes, adapula yang turut melempar kritik kepada para pejabat negara itu.Setelah 12 jam diunggah, Kini unggahan tersebut sudah mendapat 373 komentar. Tampak unggahan tersebut juga disukai 4.760 akun.(AGA)