Catat! List 20 Kampus Luar Negeri Tersedia dalam Program IISMA 2023

Baru-baru ini, IISMA memberangkatkan ribuan mahasiswa Indonesia untuk pertukaran pelajar ke kampus-kampus di dunia. Bagi kalian yang ketinggalan dan tertarik banget untuk mengikuti program ini, dilansir dari Instagram @kobieducation, terdapat 20 kampus luar negeri yang bisa kalian pilih dalam Program IISMA 2023, lho! Berikut ini daftar dari kampus tersedia:
- University of Twente – Belanda
- Humbold Universitat zu Berlin – Jerman
- University of Pisa – Italia
- University of Pecs – Hongaria
- University College London (UCL) – UK
- Korea University – Korea Selatan
- Chulalongkorn University – Thailand
- Middle East Technical University – Turki
- Nanyang Technological University – Singapore
- Universiti Malaya – Malaysia
- Monash University – Australia
- The University of Sydney – Australia
- The University of Melbourne – Australia
- Australian National University – Australia
- The University of Auckland – New Zealand
- University of Pennsylvania – Amerika Serikat
- Michigan State University – Amerika Serikat
- University of California (UC Davis) – Amerika Serikat
- The University of British Columbia (UBC) – Kanada
- University of Waterloo – Kanada
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