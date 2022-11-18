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Ilustrasi kuliah. Medcom
Ilustrasi kuliah. Medcom

Catat! List 20 Kampus Luar Negeri Tersedia dalam Program IISMA 2023

Medcom • 18 November 2022 16:27
Jakarta: Sobat Medcom sudah pernah dengar Program IISMA belum? Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) merupakan program beasiswa yang didanai langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mahasiswa belajar di luar negeri.
 
Baru-baru ini, IISMA memberangkatkan ribuan mahasiswa Indonesia untuk pertukaran pelajar ke kampus-kampus di dunia. Bagi kalian yang ketinggalan dan tertarik banget untuk mengikuti program ini, dilansir dari Instagram @kobieducation, terdapat 20 kampus luar negeri yang bisa kalian pilih dalam Program IISMA 2023, lho! Berikut ini daftar dari kampus tersedia:
  1. University of Twente – Belanda
  2. Humbold Universitat zu Berlin – Jerman
  3. University of Pisa – Italia
  4. University of Pecs – Hongaria
  5. University College London (UCL) – UK
  6. Korea University – Korea Selatan
  7. Chulalongkorn University – Thailand
  8. Middle East Technical University – Turki
  9. Nanyang Technological University – Singapore
  10. Universiti Malaya – Malaysia
  11. Monash University – Australia
  12. The University of Sydney – Australia
  13. The University of Melbourne – Australia
  14. Australian National University – Australia
  15. The University of Auckland – New Zealand
  16. University of Pennsylvania – Amerika Serikat
  17. Michigan State University – Amerika Serikat
  18. University of California (UC Davis) – Amerika Serikat
  19. The University of British Columbia (UBC) – Kanada
  20. University of Waterloo – Kanada
Bagi Sobat Medcom yang tertarik dan ingin tahu lebih lanjut mengenai Program IISMA serta tata cara mendaftarnya, kalian bisa langsung mengunjungi situs resmi IISMA atau klik link https://site.iisma.id/ . Semoga membantu! (Gracia Anggellica)
 
Baca juga: Cerita Seru Deanita, Awardee Beasiswa IISMA Saat Belajar di University of Sussex

 
(REN)




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