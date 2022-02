Siswi MTsN 1 Pati Sabet Perunggu di Ajang Kompetisi Bahasa Inggris Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Rindu Jenar Asmaranti, siswi MTsN 1 Pati kembali mengukir prestasi di ajang internasional. Rindu berhasil menyabet medali perunggu dalam ajang International English Competition For Students yang diselenggarakan Teeneagle-London.Rindu mesti bersaing dengan peserta dari 30 negara. Capaian ini adalah kali keempat yang diraih Rindu dalam dua tahun terakhir.“Alhamdulillah. Ucapan syukur pada Allah selalu saya panjatkan atas hasil yang saya dapatkan dalam kompetisi ini,” kata Rindu dikutip dari laman kemenag.go.id, Selasa, 22 Februari 2022.Rindu memenangi kompetisi setelah menyelesaikan Knowledge Quiz dengan kategori Eagles Category Grades 9: Students from countries where English is not their first language. Kategori dikhususkan bagi siswa dari negara di mana bahasa Inggris bukan sebagai bahasa utama.“Saya mengucapkan terima kasih kepada MTsN 1 Pati karena telah memfasilitasi saya dalam mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat internasional ini. Terima kasih juga untuk Mr Didin selaku mentor pribadi yang telah mengarahkan saya,” tutur dia.Guru pembimbing, Muhyidin Setyo Utomo, mengapresiasi prestasi Rindu. “Selamat atas prestasi ananda Rindu pada kompetisi bergengsi International English Competition For Students,” ujar dia.Dia menuturukan Teeneagle merupakan kompetisi yang melatih empat keterampilan (skills). Yakni speaking, listening, reading, and writing.“Semoga dengan prestasi yang diraih dapat menambah semangat belajar berbahasa Inggris dan prestasinya di tingkat internasional,” kata Muhyidin.Kepala MTsN 1 Pati, Ali Musyafak, juga mengapresiasi prestasi Rindu. Dia menyebut setiap siswa mempunyai potensi berbeda-beda dan tugas guru hanya membimbing serta mengarahkan potensi tersebut.“Jika kita mampu membimbingnya ke arah yang benar maka akan muncul siswa yang brilliant di bidangnya masing masing,” tutur dia.Syafak senang setelah menang medali di tingkat Asia, Rindu kembali mempersembahkan prestasi terbaik di bidang bahasa Inggris tingkat internasional."Teruslah asah dan pupuk kemampuanmu dengan didasari akhlakul karimah agar kelak menjadi anak yang cerdas, berkarakter, unggul, dan mendunia,” kata dia.Syafak berpesan kepada guru pembimbing agar tidak lelah berjuang membersamai siswa mewujudkan MTsN 1 Pati menjadi madrasah yang uswatun hasanah dan istikamah. “Kepada para guru pembimbing, jangan lelah untuk jariyah membimbing siswa. Semoga bernilai ibadah dan akhirnya dapat menghantarkan MTsN 1 Pati menjadi madrasah yang uswatun hasanah dan istikamah,” ujar dia.Sebelumnya, Rindu Jenar Asmaranti memperoleh tiga medali tingkat internasional, yaitu medali perak dalam International Science and Invention Fair (ISIF) 2021, medali emas dalam International Innovation, Invention, and Competition (I3C) 2021, dan medali perunggu dalam Asean Innovation Science Environmental and Entrepreneur Fair (AISEEF) 2022.Baca: MAN 1 Kudus Sabet Medali Perak di Ajang ISPO 2022 Lewat Edi Berseri