Pengertian, Rumus dan Fungsi Past Perfect Continuous Tense

Rumus Past Perfect Continuous Tense





Jenis Kalimat Rumus Past Perfect Continuous Tense Positif Subject + Had + Been + Verb-ing + Object. Negatif Subject + Had + Not + Been + Verb-ing + Object. Interogatif Had + Subject + Been + Verb-ing + Object + ?

Time Signal Past Perfect Continuous Tense

Time Duration Arti Since Sejak For Selama When Ketika

Time Signal Arti Before Sebelum After Setelah When Ketika

Fungsi Past Perfect Continuous Tense

(RUL)

Past perfect continuouse tense adalah pola kalimat bahasa Inggris yang berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa atau kejadian yang telah dimulai dan sedang berlangsung di masa lampau.Peristiwa atau kejadian yang dimaksud dalam tenses ini merupakan yang dimulai, sedang berlangsung dan juga berakhir pada satu waktu di masa lampau.Untuk dapat menyusun kalimat past perfect continuous tense, simak rumus dan contoh kalimatnya di bawah ini.Rumus past perfect continuous tense terbentuk dari kata kerja bantu (auxiliary verb) Had, diikuti been dan kata kerja utama verb-ing (present participle).Untuk lebih jelasnya, simak tabel rumus di bawah.Time signal yang digunakan pada past perfect continuouse adalah time duration seperti:Selain itu, time signal dalam tenses ini juga dapat berbentuk klausa waktu (time clause) sebagaimana past perfect, dengan kata penghubungnya berupa:Adapun fungsi past perfect continuous tense adalah sebagai berikut:Last night, Indra saw Ayu. When he saw her, She had been washing for an hour.(Tadi malam, Indra melihat Ayu. Saat dia melihat Ayu, Ayu sudah mencuci selama satu jam.)Hendra had been writing at that company for three years when he met Lisnah.(Hendra sudah menulis di perusahaan itu selama tiga tahun saat dirinya bertemu Lisnah.)Two days ago, I met Herman. he had been waiting in my room for two hours.(Dua hari yang lalu, saya bertemu Herman. Dia sudah menunggu dikamarku selama dua jam.)The Police had been looking for the murder for two years before caught her.(Polisi telah mencari pembunuhnya selama dua tahun sebelum menangkapnya.)The children had been playing hide and seek, the room was a mess.(anak-anak telah bermain petak umpet, ruangan jadi berantakan.)Baca Juga Tenses Bahasa Inggris Lainnya:Bagaimana sobat medcom, apakah kamu sudah lebih paham setelah melihat dan mempelajari contoh kalimat past perfect continuous tense di atas?