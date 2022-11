Belajar Past Continuous Tense: Pengertian, Rumus, Fungsi, dan Contoh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tenses adalah salah satu materi penting untuk dikuasai agar bisa mengetahui cara membuat kalimat dengan benar dalam bahasa Inggris. Kali ini, kita akan belajar mengenai Past Continuous Tense.Past Continuous Tense adalah salah satu tenses yang paling sering digunakan. Apa itu Past Continuous Tense? Simak artikel berikut dikutip dari laman Ruangguru:Past Continuous Tense hampir mirip dengan Present Continuous Tense. ‘Continuous’ menunjukkan hal sedang berlangsung. Tapi, karena namanya Past Continuous Tense, berarti kejadiannya di masa lalu.Sobat Medcom mesti mengingat, ‘present’ berkaitan dengan masa sekarang, sedangkan ‘past’ berkaitan dengan masa lalu. Jadi, Past Continuous Tense bisa menunjukkan suatu kejadian atau aksi yang terjadi sebelum (began before), selama (was in progress during), dan bisa juga berlanjut setelah (continued after) kejadian atau aksi di masa lalu.Pola continuous tense, yaitu be + Verb-ing. Namun, karena Past Continuous Tense menunjukkan hal di masa lalu, maka be yang digunakan harus dalam bentuk lampau, yaitu was dan were.Dalam membuat kalimat Past Continuous Tense, keterangan waktu merupakan salah satu poin penting yang harus dipenuhi. Fungsi Past Continuous Tense yaitu:1. Untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi atau dilakukan pada waktu tertentu di masa lalu.Ini merupakan fungsi paling umum dari Past Continuous Tense, contohnya:My family and I were having dinner together last night at 7 p.m.Ini berarti, pada pukul 7 malam kemarin, aku dan keluargaku sedang makan malam bersama. Kegiatan makan malamnya ini sudah dimulai sebelum pukul 7 dan mungkin masih akan berlanjut sampai setelah pukul 7 tersebut.2. Untuk mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi ketika kejadian lain mulai terjadi di masa lalu.Bayangkan semalam kamu lagi asik-asik ngerjain PR di kamar. Tapi, tiba-tiba, di tengah-tengah keseriusanmu belajar, ibu kamu mengetuk pintu kamarmu. Nah, kamu bisa tuliskan kejadian ini menggunakan Past Continuous Tense, jadinya seperti ini:I was doing my homework when my mom knocked on the door last night.Contoh lainnya:Kemarin kamu lagi enak-enak mengendarai sepeda. Eh, tiba-tiba hujan mulai turun. Nah, bahasa Inggrisnya jadi seperti ini:I was riding my bike when it began to rain yesterday.Perhatikan dua contoh di atas, kejadian yang sedang berlangsung memakai Past Continuous Tense (I was doing my homework; I was riding my bike). Sedangkan kejadian yang baru mulai terjadi memakai Simple Past Tense (my mom knocked on the door; it began to rain).3. Untuk mengungkapkan dua kejadian yang sedang terjadi pada waktu yang bersamaan di masa lalu.Sekarang coba kamu bayangin, semalam pas kamu lagi ngerjain PR, di waktu yang bersamaan adik kamu malah main game. Kamau bisa tulis pake bahasa Inggris jadi seperti ini:I was doing my homework while my brother was playing games last night.Ini berarti, waktu kamu belajar dan adik kamu main game itu sedang berlangsung secara bersamaan.Itulah pembahasan tentang Past Continuous Tense. Bagaimana mudah kan?