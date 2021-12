Mengenal Present Perfect Tense, Kegunaan, dan Contoh Kalimatnya

Mengenal Present Perfect Tense

Present Perfect Tense dan Fungsinya

Kegunaan Present Perfect Tense

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Pola Kalimat Present Perfect Tense

A. Pola Kalimat Verbal

B. Pola Kalimat Nominal

(CEU)

Jakarta: Melihat anaknya yang terengah-engah dengan lutut terluka, membuat sang ibu bingung dan khawatir. “What happen to you, Hani?” tanya sang ibu. “I have injured myself because I fell out while I was playing,” jawab sang anak.Dalam percakapan mengenai kejadian yang dialami Hani tadi, terdapat tenses yang digunakan. Kira-kira tenses apa, ya? Dikutip dari Ruangguru, tenses yang digunakan adalah Present Perfect Tense. Hal ini dapat kamu lihat dari pernyataan “I have injured myself”.Present perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang baru aja terjadi. Tapi, akibat atau efek dari tindakan tersebut masih bisa terlihat ketika dibicarakan. Nah, masih ada kegunaan lain lho dari Present Perfect Tense. Apa saja? Yuk, kita lihat!1. Menyatakan kejadian yang sudah berlangsung di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Biasanya, present perfect tense menggunakan "for = selama" (yang diikuti jangka waktu), contohnya: For 10 years. Atau "since = sejak" (yang diikuti waktu yang spesifik), contohnya: Since 2010.I have learned to play piano for two years.(Saya sudah belajar bermain piano selama dua tahun).My English has really improved since I moved to England.(Bahasa Inggris saya benar-benar meningkat sejak saya pindah ke Inggris).2. Untuk menyatakan kegiatan yang baru saja selesai terjadi dengan menggunakan kata just.Ratu has just left the class.(Ratu baru saja meninggalkan kelas).We have just finished our homework.(Kami baru saja menyelesaikan PR kami).Baca juga: Dosen ATVI Bagikan Tips Dekat dengan Anak Didik 3. Menyatakan kejadian di masa lalu yang memiliki hasil atau efek di masa sekarang.Contoh kalimat:I have opened the door.(Saya telah membuka pintu itu).4. Untuk menyatakan kejadian atau pengalaman hidup dan keterangan waktu tidak diperlukan. Kita bisa menambahkan kata keterangan "ever" yang berarti pernah, atau "never" yang berarti tidak pernah, untuk menjelaskan pengalaman kita.Have you ever visited her house?(Apakah kamu pernah mengunjungi rumahnya?).I have never eaten sushi.(Saya belum pernah makan sushi).5. Untuk menyatakan pengulangan suatu kegiatan dari masa lalu hingga sekarang. Suatu kegiatan itu terjadi berulang kali di masa lalu, dan masih terulang sampai sekarang.I have traveled to many countries so far.(Saya telah pergi ke banyak negara dan kegiatan ini juga akan berulang dilakukan hingga saat sekarang).Pada kalimat tersebut, kita juga bisa menambahkan kata so far (sejauh ini) untuk menandai bahwa kalimat ini adalah Present Perfect Tense.Pola kalimat present perfect tense terbagi menjadi dua, yaitu pola kalimat verbal dan pola kalimat nominal. Yuk, kita simak satu per satu perbedaannya.Subject + have/has + Verb 3.“Riri has repeatedly sung this love song since yesterday”.Subject + have/has + not + Verb 3.“They have not told me about this story before”.Have/has + subject + Verb3 + ?“Have you called him twice?”Nah, kalau ada pertanyaan menggunakan Present Perfect Tense seperti itu, maka kamu bisa menjawabnya kayak gini: “Yes, I have” atau “No, I haven’t”.Subject + have/has + been + Complement“You have been a singer since 2014”.Subject + have/has + not + been + Complement“I haven’t been here since yesterday”.Have/has + subject + been + Complement + ?“Has he been very busy this month?”Kalau ada pertanyaan Present Perfect Tense dalam bentuk seperti ini, maka kamu bisa menjawabnya dengan, “Yes, he has” atau “No, he hasn’t”.Oke, sekarang kamu sudah tau mengenai fungsi dan pola kalimat Present Perfect Tense, ya. Selanjutnya, enggak afdhol kalau kita nggak latihan soal, nih. Coba deh jawab pertanyaan di bawah ini!I have ____ a letter for two hours.A. wroteB. writeC. writtenD. writingJawaban: CPilihan jawaban (C) paling tepat karena setelah kata “have/has” selalu diikuti kata kerja ketiga (Verb 3) dalam Present Perfect Tense. Untuk pilihan jawaban (A) biasanya digunakan dalam Past Tense, (B) digunakan dalam Present Tense, sedangkan (D) biasa digunakan untuk Continuous Tense.Bagaimana? Semoga kamu semakin paham ya mengenai materi Present Perfect Tense. Agar semakin paham, jangan malas untuk berlatih soal. Rajin berlatih akan membuat kamu semakin mudah jika menemukan contoh kalimat atau soal-soal mengenai Present Perfect Tense.