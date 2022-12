Pengertian Simple Past Tense, Rumus, Fungsi, dan Contoh Kalimat

Rumus Simple Past Tense





Rumus Simple Past Tense Verbal

Jenis Kalimat Rumus Simple Past Tense Positif (+) Subject + Verb 2 + Object. Negatif (-) Subject + Did + Not + Verb 1 + Object. Interogatif (?) Did + Subject + Verb 1 + Object + ?

Kata kerja (verb) 2 yang digunakan dalam simple past tense hanya digunakan pada kalimat positif.

Pola kalimat negatif dan interogatif pada simple past tense membutuhkan kata kerja bantu (verb auxiliary) Did kemudian diikuti dengan bentuk kata kerja (verb) 1.

Rumus Simple Past Tense Nominal

Jenis Kalimat Rumus Simple Past Tense Nominal Positif (+) Subject + Was / Were + 3 Complements. Negatif (-) Subject + Was / Were + Not + 3 Complements. Interogatif (?) Was / Were + Subject + Not + 3 Complements + ?

Was : Digunakan untuk Subyek I, He, She, It.

Were : Digunakan untuk Subyek You, We, They.

Time signal dalam simple past tense

Time Signal Arti Last + Time Last week Minggu lalu Last night Tadi malam Last month Bulan lalu Last year Tahun lalu Cardinal + Time + Ago One day ago Satu hari yang lalu Two days ago Dua hari yang lalu Three weeks ago Tiga minggu yang lalu Four years ago Empat tahun yang lalu Two months ago Dua bulan yang lalu Two years ago Dua tahun yang lalu Special Time in Past Time Yesterday Kemarin The Day Before Yesterday Kemarin lusa Two Days Before Yesterday Dua hari sebelum kemarin One Weeks Before Satu minggu sebelumnya In 1990 Di tahun 1990 Adverb of Frequency Usually Biasanya Always Selalu Often Sering Ever Pernah Never Tidak pernah Seldom Jarang Hardly Sangat jarang

Fungsi Simple Past Tense

Simple Present Tense

Past Continuous Tense

Jakarta: Simple past tense adalah pola kalimat bahasa inggris untuk menerangkan suatu peristiwa atau aktivitas yang terjadi dan telah selesai di masa lalu.Secara sederhana, simple past tense digunakan untuk menerangkan aktivitas masa lalu di masa sekarang.Artikel ini Medcom.id akan menyajikan materi pengertian, rumus, time signal, dan contoh kalimat simple past tense. Simak materi lengkapnya di bawah ini:Rumus simple past tense terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan nominal.Simple past tense verbal menggunakan kata kerja yang menerangkan sebuah tindakan atau aksi. Sementara itu, simple past tense nominal menggunakan kata kerjayang menerangkan sebuah keadaan atau kondisi.Di bawah ini adalah rumus pola kalimat simple past tense verbal.Contoh Kalimat:[+] Faris always came late.[+] Faris selalu datang terlambat.[-] Faris did not came late.[-] Faris tidak datang terlambat.[?] Did Faris come late?[?] Apakah faris datang terlambat?[+] She washed her motorcycle yesterday morning.[+] Dia mencuci sepeda motornya kemarin pagi.[-] She did not wash her motorcycle yesterday morning.[-] Dia tidak mencuci sepeda motornya kemarin pagi.[?] Did she wash her motorcycle yesterday morning?[?] Apakah dia mencuci sepeda motornya kemarin pagi?Di bawah ini adalah rumus pola kalimat simple past tense nominal.Penggunaan kata kerja to be dalam simple past tense menyesuaikan subyek pada kalimat.Contoh Kalimat:[+] They were late this morning.[+] Mereka datang terlambat pagi ini.[-] They were not late this morning.[-] Mereka tidak terlambat pagi ini.[?] Were they late this morning?[?] Apakah mereka terlambat pagi ini?[+] Anna was happy because of Andri.[+] Anna bahagia karena Andri.[-] Anna was not happy because of Andri.[-] Anna tidak bahagia karena Andri.[?] Was Anna happy because of Andri?[?] Apakah Anna bahagia karena Andri?Time signal atau penanda waktu dalam simple past tense adalah menggunakan bentuk lampau. Berikut ini beberapa time signal yang digunakan dalam membentuk kalimat simple past tense.Simple past tense secara umum digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. Namun, simple past tense juga dapat digunakan untuk menerangkan kejadian masa lampau yang lebih spesifik seperti:Simple past tense dapat digunakan untuk menerangkan sebuah peristiwa atau aktivitas yang dimulai dan telah selesai pada waktu spesifik di masa lalu.Contoh kalimat:Saya menonton film One Piece terbaru kemarin.Dia Mencuci baju-bajunya Pagi Ini.Tenses simple past juga dapat digunakan untuk menerangkan rangkaian kegiatan yang telah selesai pada masa lampau.Contoh kalimat :Kemarin, aku selesaikan kelas, berjalan ke perpustakan dan meminjam novel baru.Dia datang dari bandara Pukul 09.00, masuk ke hotel pada Pukul 10.00, dan Bertemu rekan bisnisnya pada pukul 11.00.Kamu dapat menyatakan durasi dimulai dan dihentikannya suatu aktifitas pada masa lampau, artinya saat dibicarakan aktifitas atau peristiwa tersebut sudah selesai.Contoh kalimat :Saya sekolah di Jogjakarta selama empat tahun.Hesti tinggal di Surabaya selama enam minggu.Contoh kalimat:Kami sering menerbangkan layang-layang saat kami muda.Azis selalu tidur di kelas.Tense simple past juga dapat digunakan untuk menyatakan fakta di masa lampau.Contoh Kalimat :Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia yang keenam.Pelajari Juga Rumus Tenses Lainnya:Demikian materi Simple Past Tense, semoga menambah wawasan dan meningkatkan keahlian bahasa Inggris kamu.