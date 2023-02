Yuk Belajar Cara Menyatakan Waktu dalam Bahasa Inggris

Penggunaan O’clock

Jakarta: Dalam bahasa Inggris , informasi waktu menjadi salah satu aspek penting untuk dipelajari. Sebab, pertanyaan terkait waktu sering terjadi dalam percakapan sehari-hari.Apabila kamu ingin bertanya “pukul berapa waktu saat ini,” bisa menggunakan kalimat tanya “what time is it? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak rumus di bawah ini:Jika waktu menunjukkan pukul 08.00 (tepat) maka kamu bisa menjawab dengan it is eight o’clock. Kata o’clock digunakan untuk menunjukkan waktu dalam angka yang tepat, yaitu jarum panjang jam tepat berada di angka 12 atau dalam jam digital dua angka di belakang merupakan 00.Jika waktu menunjukan pukul 08.15 maka kamu bisa menjawabnya dengan it is quarter past eight. Atau jika waktu menunjukkan pukul 07.45 maka kamu bisa menjawab dengan it is quarter to eight.Kata past digunakan untuk menunjukkan waktu yang lewat. Contoh pukul 09.15 adalah it is quarter past nine. Sementara itu, kata to digunakan untuk menunjukkan waktu yang kurang, contoh 08.45 atau jam 09.00 kurang 15 menit adalah it is quarter to nine.Jika waktu menunjukan pukul 08.30 maka kamu bisa menjawabnya dengan it is half past eight. Atau jika waktu menunjukkan pukul 07.30 maka kamu bisa menjawab dengan it is half to eight.Kata past digunakan untuk menunjukkan waktu yang lewat. Contoh pukul 09.30 adalah it is half past nine. Sementara itu, kata to digunakan untuk menunjukkan waktu yang kurang, contoh 08.45 atau jam sembilan kurang 15 menit adalah it is half to nine.Selain itu, kamu juga bisa menyebutkan pukul dengan cara mengucapkan jamnya terlebih dahulu kemudian menitnya. Contohnya pukul 09.10 adalah it is nine ten.Demikian rumus untuk menanyakan atau menjawab informasi terkait waktu dalam bahasa Inggris. Sobat Medcom sudah mengerti? (