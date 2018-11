Enam Universitas di Inggris Tawarkan Beasiswa di Musim Gugur

Sebanyak enam universitas Inggris bergabung dalam GREAT Scholarships dari British Council. Program ini merupakan beasiswa untuk mendorong dan mendukung individu yang ingin melanjutkaan pendidikan tinggi di Inggris.Deputi Direktur British Council Indonesia, Ian Robinson mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan enam universitas ternama tersebut, di antaranya University of Bristol, Queen's University Belfast dan University of Leeds."Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan angka pelajar di enam universitas tersebut. Inggris menyambut seluruh pelajar Indonesia untuk ikut bergabung dalam program ini," kata Ian di kantor British Council Indonesia, Jakarta, Kamis 22 November 2018.Dia menambahkan, beasiswa ini memberikan dukungan pendanaan bagi para pelajar di Tiongkok, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Program perkuliahan akan berlangsung pada musim gugur 2019 di Inggris."Inggris merupakan negara terbaik bagi pelajar Indonesia melanjutkan pendidikan tinggi. Enam universitas ini telah memiliki pengalaman dalam menerima mahasiswa internasional," imbuh dia.Baca: Pendidikan dan Industri Belum Link and Match Ian menuturkan pihaknya ingin memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang pendidikan tinggi. Karenanya, para pelajar yang ingin mendaftar untuk beasiswa ini harus mendapat tawaran resmi dari enam universitas.Para pelajar ini harus memenuhi semua syarat dari jurusan sesuai dengan universitas yang dituju. Namun, semua beasiswa ini hanya untuk program sarjana Strata-1 (S1)"Karena untuk program postgraduate, kita sudah memiliki program beasiswa Chevening," ungkapnya.Dia menuturkan ada sekitar 400 ribu pelajar asal Indonesia berkuliah di Inggris. Jumlah ini sekitar lima persen dari total 2,3 juta pelajar internasional yang menempuh pendidikan tinggi di Negeri Ratu Elizabeth.(CEU)