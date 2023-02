4 Negara dengan Kualitas Pendidikan Terbaik Buat Kamu yang Ingin Study Abroad

1. Amerika Serikat





2. Inggris

3. Australia

4. Belanda

Jakarta: Belajar di luar negeri atau study abroad merupakan impian banyak orang. Namun, sebelum kuliah di luar negeri tentu ada banyak hal yang harus disiapkan.Salah satunya, memilih negara tujuan tempat melanjutkan studi. Tempat menimba ilmu yang tepat tentu akan memudahkan calon mahasiswa meraih masa depan yang diinginkan.Dilansir dari laman Instagram @kobieducation berikut empat negara dengan kualitas pendidikan terbaik untuk study abroad:Amerika Serikat menyediakan sistem pendidikan dengan pembelajaran praktis. Negara tersebut menawarkan beragam pilihan pendidikan bagi pelajar internasional.Sejumlah universitas di Amerika Serikat bahkan masuk dalam jajaran peringkat universitas terbaik di dunia. Di antaranya Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, dan Stanford University.Rekomendasi beasiswa bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di Amerika Serikat, yakni Fulbright Scholarship dan Knight-Hennessy Scholars Stanford University.Sejumlah universitas terkemuka dan terkenal berada di Inggris. Di antaranya University of Oxford, University of Cambridge, dan University College London.Inggris menyediakan banyak program pendidikan yang populer dan diterima seluruh dunia. Rekomendasi beasiswa bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di Inggris, yakni Chevening Scholarship, Gates Cambridge Scholarship, Jardine Scholarship, dan GREAT Scholarship.Australia terkenal dengan kualitas pendidikannya yang baik dan profesional. Selain itu, kebijakan imigrasi juga mudah diterima oleh mahasiswa internasional di negara tersebut.Delapan universitas di Australia bahkan masuk dalam jajaran 50 universitas terbaik di dunia. Di antaranya, Australian National University, The University of Melbourne, dan The University of Sydney.Rekomendasi beasiswa bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di Australia, yakni Australia Awards Scholarship dan International Postgraduate Research Scholarship.Belanda dikenal memiliki sistem pendidikan dengan pendekatan studi internasional dan standar pendidikan tinggi. Banyak kampus kelas dunia yang bisa dipilih di Negeri Kincir Angin ini. Di antaranya, University of Amsterdam, Delft University of Technology, dan Utrecht University.Rekomendasi beasiswa bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di Belanda, yaitu Orange Tulip Scholarship, Erasmus, Holland Scholarship, dan OKP-LPDP StuNed.Itulah 4 negara yang memiliki pendidikan dengan kualitas terbaik. Sobat Medcom tertarik menimba ilmu di salah satu negara tersebut? (