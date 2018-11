Media Group dan Universitas Esa Unggul Teken MoU

Media Group menandatangani nota kesepahaman kerja sama pemberian beasiswa jenjang S2 dengan Universitas Esa Unggul (UEU) Jakarta. Beasiswa senilai Rp 500 juta ini diberikan oleh Universitas Esa Unggul bagi jurnalis dan karyawan Media Group yang ingin melanjutkan kuliah S2 di kampus yang terletak di Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini.Direktur Metro TV, Suryopratomo usai penandatangan nota kesepahaman mengatakan, pihak Media Group yang di antaranya membawahi Metro TV, Media Indonesia, dan Medcom.idmenyambut baik kerja sama beasiswa S2 tersebut. Dengan adanya beasiswa itu, diharapkan dapat menunjang upaya peningkatan kualitas jurnalis dan karyawan Media Group yang selama ini sudah secara konsisten dan berkelanjutan dilakukan."Kami menyambut baik MoU ini, karena proses belajar di Media Group tidak boleh berhenti. Ilmu terus berkembang, rasa ingin tahu masyarakat juga semakin tinggi," kata Suryopratomo yang akrab disapa Tommy ini, di Gedung Metro TV, Jakarta, Rabu, 21 November 2018.Tommy berharap, kualitas SDM jurnalis yang berada di bawah Media Group terus meningkat seiring dengan kesempatan belajar jenjang S2 yang diberikan UEU. Sehingga ketika lulus dan kembali ke media, tidak hanya mendapat ilmu, namun juga wawasan, insight, yang mampu mencerahkan pembaca dan pemirsa."Sesuai dengan tagline kami Knowledge to Elevate. Kita tidak mungkin meng-elevate pemirsa sebelum kita meng-improve SDM kita," ujarnya.Baca: Kaya Bahasa dengan Bisindo Rektor Universitas Esa Unggul, Arief Kusuma Among Praja dalam kesempatan yang sama merasa bangga Media Group menjadikan UEU sebagai mitra dalam meningkatkan kualitas SDM-nya. "Perkembangan alat dan teknologi di bidang media tidak jadi masalah untuk Media Group, namun SDM juga tidak kalah penting. Kami merasa tertantang menghasilkan lulusan yang siap pakai dan relevan dengan kebutuhan di sini (Media Group)," papar Arief.Ia berharap, kedua belah pihak dapat terus berkomunikasi dan bertukar pikiran agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan. "Jadi bisa dikomunikasikan, apa yang Media Group harapkan dari lulusan kita," terang Arief.Turut menyaksikan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, Fifi Aleyda Yahya selaku Head of Corporate Communication Metro TV, Suryari Purnama (Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UEU, dan Hartati Ningsih (Kepala Biro Kerja sama UEU).(CEU)