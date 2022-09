Yuk Daftar Beasiswa Fully Funded Tanpa Batasan Umur ke Irlandia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Persyaratan:

Tidak ada batasan umur untuk beasiswa ini Dokumen hanya dalam bahasa Irlandia atau bahasa Inggris Semua kandidat sudah bergelar Sarjana Semua kandidat harus melamar di Institusi Pendidikan Tinggi Irlandia atau Organisasi-Organisasi Penelitian Irlandia di bawah ini:

Dublin City University

Dundalk Institute of Technology

Dun Laoghaire Institute of Art, Design, and Technology

Maynooth University

National University of Ireland, Galway

RSCI University of Medicine and Health Sciences

Technological University of the Shannon: Midlands Midwest

University College Dublin

University of Dublin, Trinity College

Atlantic Technological University

Colaiste Mhuire Marino

Dublin Institute for Advanced Studies

Dublin Dental Hospital

Mary Immaculate College

Munster Technological University

National College of Art and Design

National College of Ireland

Royal Irish Academy

Royal Irish Academy of Music

South East Technological University

Technological University Dublin

University College Cork

University of Limerick

Timeline pendaftaran:

Deadline FAQ: 13 Oktober 2022 Deadline Pendaftaran: 20 Oktober 2022 Deadline Supervisor: 27 Oktober 2022 Deadline Endorsement: 3 November 2022 Pengumuman: Akhir Maret 2023 (TBA) Mulai kuliah: 1 September 2023.

(REN)

Jakarta: Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme 2022 membuka kesempatan beasiswa bagi Sobat Medcom yang ingin mengejar gelar master dan doktor by research. Beasiswa bersifat fully funded atau penuh dan durasi berkisar dari satu sampai empat tahun tergantung jenis gelar yang ditempuh.Pendaftar yang menempuh gelar Master by Research akan mendapatkan beasiswa selama 1 tahun. Sementa itu, pendaftar yang menempuh gelar Master by Research (Struktural) akan mendapat beasiswa selama 2 tahun.Lalu, pendaftar yang menempuh gelar Doktoral akan mendapat beasiswa selama 3 tahun. Sementara itu, pendaftar yang menempuh gelar Doktoral (Struktural) akan mendapat beasiswa selama 4 tahun.Melansir dari Instagram @schoters, tunjangan yang diberikan Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme 2022 mencapai €27,500 (Rp414,5 juta) per tahun. Di dalamnya termasuk tunjangan sebesar €18,500 (Rp278,9 juta), kumpulan biaya yang dibayarkan ke kampus pilihan (termasuk biaya non-European Union sebesar €5,750 atau Rp86,6 juta), dan biaya penelitian sebesar €3,250 (Rp48,9 juta).Ada sejumlah persyaran yang mesti dipenuhi, yaitu:Sobat Medcom yang tertarik segera persiapkan diri dan segera mendaftar. Selamat mencoba!