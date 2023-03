Catat! Biaya Kuliah Bisnis di Australia dan Amerika, Mana Lebih Baik?

Biaya kuliah bisnis di Australia

1. Australian National University (ANU)





2. University of Melbourne

3. University of Queensland

4. University of News South Wales (UNSW)

Biaya Kuliah Bisnis di Amerika

1. Harvard Business School

Jakarta: Kuliah di luar negeri memerlukan pertimbangan matang, mulai dari persyaratan dokumen, pemilihan universitas, serta tempat tinggal yang nyaman. Hal itu tidak lepas dari biaya yang harus dikeluarkan selama masa perkuliahan, baik kebutuhan studi maupun biaya hidup.Nah, bagi Sobat Medcom yang berencana kuliah mengambil jurusan bisnis di Australia dan Amerika, sudah tahu belum berapa biaya yang harus diperlukan, berikut penjelasannya :Biaya kuliah jurusan bisnis dapat berbeda sesuai dengan universitas yang dituju. Menurut laporan HSBC, biaya kuliah di Australia secara rata-rata berkisar AUD42.000 atau sekitar Rp432 juta. Sementara itu, Melansir dari Hotcourses Indonesia, biaya kuliah jurusan bisnis di Australia berkisar AUD23.000 atau sekitar Rp234 juta hingga AUD39.000 atau sekitar Rp401 juta. Namun, hal tersebut tergantung dengan gaya hidup siswanya.Yuk, catat biaya kuliah beberapa universitas jurusan bisnis di Australia, dilansir dari Hotcourses:Kampus yang terletak di Canberra ini menempati posisi ke-20 berdasarkan QS World University Rankings. Kampus ini memiliki fakultas ANU College of Business & Economics. Fakultas tersebut memiliki empat jurusan yang tersedia, yakni Research School of Accounting, Research School of Economics, Research School of Finance, Actuarial Studies & Statistics dan Research School of Management.Program studi S1 berdurasi 3 tahun, S2 berdurasi 1,5 tahun, dan S3 selama 4 tahun. Mahasiswa harus mengeluarkan biaya tahunan untuk berkuliah di ANU berkisar AUD39.024 atau sekitar Rp401 juta.Universitas yang berlokasi di Victoria ini menempati posisi ke-38 menurut QS World University Rankings. Bagi kamu yang tertarik dengan jurusan bisnis, dapat mendaftar di fakultas Business and Economics, yang menawarkan dua program studi, yakni S1 selama 3 tahun dan S2 selama 1 tahun.Biaya yang dikeluarkan bergantung dengan program studi yang ingin kamu tempuh. Biaya tahunan untuk S1 berkisar AUD42.520 atau sekitar Rp438 juta. Sementara itu, program studi S2 berkisar AUD55.000 atau sekitar Rp566 juta per tahun.Kampus yang terletak di Brisbane ini juga memiliki Business School yang cocok bagi calon mahasiswa yang mengincar jurusan bisnis. Terdapat cukup banyak pilihan mata kuliah dan program studi yang berkaitan bidang tersebut. Bahkan, sebagian di antaranya menawarkan double degree. Apabila Sobat Medcom tertarik berkuliah di University of Queensland, kamu harus menyiapkan dana berkisar AUD 28.300 atau sekitar Rp291 juta setiap tahunnya.UNSW dapat menjadi pilihan Sobat Medcom yang ingin berkuliah jurusan bisnis dengan biaya sedikit lebih murah. Kampus ini menyediakan Business School Faculty yang di dalamnya terdapat berbagai program studi terkait bisnis. Untuk berkuliah di kampus ini, kamu dapat mengeluarkan biaya berkisar AUD23.000 atau sekitar Rp236 juta setiap tahunnya.Jurusan bisnis di Amerika Serikat memang menjadi salah satu destinasi studi yang populer di kalangan pelajar internasional. Umumnya, kuliah bisnis untuk program MBA di negara itu berlangsung selama 2 tahun. Sementara itu, untuk program pascasarjana (S2) di bidang bisnis banyak tersedia dengan durasi beragam.Biaya kuliah bisnis di AS bervariasi antar universitas sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan diambil. Melansir dari Hotcourses, biaya kuliah bisnis di AS untuk jenjang S1 berada pada kisaran USD50.000 atau sekitar Rp763 juta hingga USD60.000 atau sekitar Rp916 juta per tahun.Sementara itu, biaya tahunan kuliah MBA di AS sebesar USD70.000 atau sekitar Rp1 miliar hingga USD85.000 atau sekitar 1,3 miliar. Di sejumlah universitas, biaya kuliah tersebut belum termasuk beberapa biaya esensial lainnya.Salah satu program MBA terbaik di dunia, ada di Harvard Business School. Biaya tahunan termasuk biaya kuliah untuk Tahun Ajaran 2022-2023 dapat mencapai USD73.000 atau sekitar Rp111 miliar. Angka tersebut belum termasuk biaya course dan program materials sebesar USD2.550 atau sekitar Rp389 juta.Namun, universitas di Amerika Serikat banyak menawarkan akomodasi dalam kampus dengan biaya sewa berkisar USD800 atau sekitar Rp12 juta setiap bulannya. Tak hanya itu, sejumlah bantuan finansial berupa beasiswa juga banyak disediakan oleh universitas di Negeri Paman Sam itu.Kisaran biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan kampus pilihan kamu. Sobat Medcom dapat mengunjungi situs resmi universitas sebelum mendaftar untuk mendapatkan informasi terbaru. (