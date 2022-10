Mau Kuliah MBA di Luar Negeri? Segini Biaya yang Harus Disiapkan

1. Amerika Serikat

2. Inggris

3. Australia

4. Selandia Baru

5. Malaysia dan Singapura





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: 4 Tips Lolos Beasiswa Cuma Pakai Seleksi Berkas

(REN)

Jakarta: Program MBA menjadi salah satu program yang banyak dikejar oleh mahasiswa internasional. Survei QS menunjukkan 43 persen dari mahasiswa internasional memilih jurusan Finance, Accounting, Business, dan Management atau disingkat FAME.Rata-rata gaji lulusan MBA meningkat hingga USD55.000. Gaji besar bakal membuat biaya kuliah termasuk mahal. Oleh karena itu, sebelum Sobat Medcom memutuskan melanjutkan kuliah program MBA, sebaiknya Sobat Medcom memilih universitas terbaik yang menjanjikan.Berikut perkiraan biaya program MBA di universitas-universitas terbaik dunia:Hingga saat ini, program MBA terbaik di dunia berasal dari Harvard University. Biaya per tahun termasuk biaya kuliah, asuransi, dan akomodasi adalah sekitar USD100,000 per tahun. Sedangkan di universitas populer lainnya di Amerika Serikat , biaya kuliah berkisar antara USD60,000 hingga USD100,000 per tahun.Program Masters in Management dari London School of Economics lebih populer dari program MBA. Biaya kuliah per tahun sekitar GBP 31,000. London Business School menawarkan program MBA berdurasi antara 15 hingga 21 bulan, dengan sekitar GBP 67.750. Jika di universitas Inggris lainnya, program MBA berkisar antara GBP 31,000 hingga GBP 88,000, tergantung durasi program dan luasnya koneksi industri universitas, serta apakah termasuk program magang atau tidak.Program MBA terbaik di Australia adalah program MBA dari Macquarie Graduate School of Management dengan biaya per tahunnya adalah AUD70,000. Program ini juga termasuk dalam 50 besar terbaik di dunia. Program MBA di universitas lain di Australia berkisar antara AUD60,000 hingga AUD82,000.Program MBA terbaik di Selandia Baru berasal dari University of Auckland Business School. Program ini terdiri dari dua program jalur yang dilanjutkan dengan program MBA. Biaya program jalur 1 tahun USD27,252 dan USD43,950 untuk program 2 tahun. Biaya program MBA 2 tahun di Selandia Baru pada umumnya berkisar antara USD40,000 hingga USD50,000.Program MBA di universitas-universitas ternama Malaysia berkisar antara RM29,000 hinga RM32,000. Biaya kuliah program MBA di National University of Singapore adalah SGD58,000 dan biaya akomodasi makan adalah sekitar SGD35,000.MBA adalah gelar yang tidak pernah ketinggalan zaman. Gelar MBA dari Fakultas Bisnis ternama akan membuat CV terlihat semakin menarik di mata perusahaan. Jika Sobat Medcom tertarik untuk meneruskan MBA ke luar negeri, artikel ini mungkin bermanfaat dan dapat dijadikan pertimbangan. (