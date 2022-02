NJIS Tutup Kompetisi Bisnis Mini MBA, Ini Daftar Pemenangnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: North Jakarta Intercultural School (NJIS) menutup program pendidikan inovatif dan kompetisi bisnis bertajuk “Mini MBA, Change Your World Through Entrepreneurship ”. Acara ini digelar sejak 15 Januari-19 Februari 2022.Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan kompetisi final antarsiswa peserta Mini MBA dari berbagai negara, sekaligus pengumuman pemenang. Head of School North Jakarta Intercultural School (NJIS), Gerald Donovan bersyukur program Mini MBA yang diadakan selama dua tahun belakangan ini, dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan respons positif.Gerald mengatakan, melalui program ini NJIS melihat banyak potensi yang dapat digali dari siswa SMP dan SMA dalam bidang entrepreneurship. Ini yang menjadi dasar NJIS berinisiatif menggelar Mini MBA dan berkomitmen mendukung bakat generasi muda melalui program ini.“NJIS bangga program Mini MBA 2022 ini berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan selamat bagi para pemenang. NJIS berharap para pemenang bisa menjadi inspirasi bagi siswa siswi lain dan ilmu yang diterima dari para ahli kepada peserta dapat memberikan insight dan pengalaman yang bermanfaat dalam memasuki dunia bisnis nantinya,” ungkap Gerald dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 23 Februari 2022.Program Mini MBA ini sekaligus memberikan pelatihan teori dan implementasi mengenai bisnis secara komprehensif yang dilanjutkan dengan kompetisi business plan dari setiap kelompok. Program ini diikuti oleh 24 siswa SMP dan SMA dari berbagai sekolah di beberapa negara yaitu Indonesia, Tiongkok, Hongkong, Amerika, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, dan Turki.Program yang digelar selama 11 hari ini dimentori langsung oleh para profesional di bidangnya seperti George Benaroya (Dosen yang mengajar Finance for Marketing Decisions Class dari New York University), Marc Somnolet (Adjunct Profesor pengajar Integrated Marketing and Capstone di New York University), Nithya Gottipati dan Gaby Khoury (mentor bisnis dari Harvard Student Agencies) dan Gerald Donovan (Kepala Sekolah NJIS).Kompetisi business plan Mini MBA melahirkan tiga tim sebagai pemenang yang tentunya memiliki ide bisnis yang solutif dan inovatif. Adapun tim yang berhasil menjadi pemenang yaitu Octavia dengan ide platform musik, Cabsafe dengan ide layanan transportasi, dan StudyZen yaitu platform education technology.Para pemenang berhak mendapatkan hadiah dengan total sebesar USD2.000, sertifikat dari Harvard Student Agencies, NJIS, dan Learn with Leaders (LwL). Gerald mengungkapkan, kesuksesan program Mini MBA tidak terlepas dari kehadiran juri yang merupakan pengusaha sukses dan ternama di Indonesia, yaitu Executive Shareholder Agung Podomoro Land dan Agung Podomoro Group Putra Pratana Haliman, Communications Manager – APAC PepsiCo Services Asia Nimphiya Dhar dan Co Founder Learn with Leaders Bejoy Suri.Baca juga: Penggunaan To Be 'Was' dan 'Were' dalam Bahasa Inggris Menurut Gerald, dengan menghadirkan juri yang berpengalaman memberikan perspektif mengenai kondisi nyata dunia bisnis kepada para peserta.