Mau Kuliah di UK? Yuk Datang ke Study in UK Expo 2023 Buat Tambah Informasi

Jakarta: UK menjadi salah satu negara incaran banyak mahasiswa Indonesia melanjutkan pendidikan tinggi. Salah satu alasannya lantaran sistem pendidikan di UK sangat bagus.Selain itu, UK memiliki banyak kampus yang merupakan terbaik di dunia. Higher Education Statistics Agency (HESA), pakar penelitian pendidikan tinggi di United Kingdom (UK) mencatat setidaknya ada 3.135 pelajar Indonesia memilih UK sebagai tujuan belajar mereka di Tahun Akademik 2020/2021.Studi di UK memiliki sistem pendidikan sarjana S1 selama tiga tahun dan pascasarjana S2 selama satu tahun dengan kualifikasi yang setara dengan universitas terbaik dunia lainnya. Nah, Sobat Medcom yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke Inggris ada baiknya cari tahu dulu kampus-kampus di Inggris dengan mengunjungi Study in UK Expo 2023.Study in UK Expo 2023 bakal digelar pada Sabtu, 28 Januari 2023 pada pukul 13.00 hingga 18.00 WIB di Sheraton Gandaria City Hotel. SI-UK Indonesia bakal menghadirkan 23 universitas bergengsi, di antaranya berasal dari Universitas Russell Group, seperti University College London (UCL), University of Glasgow, University of Birmingham, University of Liverpool, Cardiff University, dan Newcastle University.“Study in UK Expo sempat rehat selama beberapa waktu, terutama karena pandemi. Pameran Hari Sabtu nanti akan menjadi pembuka pertama di 2023 dan secara ukuran bisa dibilang cukup besar. Dengan kehadiran perwakilan universitas-universitas berkelas dari UK serta kesempatanberkonsultasi langsung untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kampus dan jurusan yang diminati, kami yakin ini akan menjawab excitement calon mahasiswa,” kata Country Director dari SI-UK Indonesia, Gianti Atmojo, dalam keterangan tertulis, Minggu, 22 Januari 2023.Nantinya, bakal ada pilihan paket terbaik untuk kuliah serta sejumlah aktivitas menarik sepanjang pameran. SI-UK Indonesia juga memberikan penawaran istimewa berupa pendaftaran gratis untuk masuk ke universitas yang dituju, pendaftaran IELTS British Council, serta promo program Summer Internship di London, Oxford, maupun Cambridge.Selain itu, SI-UK Indonesia juga membekali mahasiswa dengan edukasi dan informasi terkait kesempatan kerja part-time saat kuliah, serta dua tahun izin tinggal setelah kuliah dengan Graduate Visa.“Misi kami adalah semaksimal mungkin membantu dan memandu mahasiswa mengejar impian mereka dengan sejumlah kemudahan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas dari universitas terbaik di UK,” ujar Gianti.Analis G20 dan Konsultan Riset untuk Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Gracia Paramitha, merupakan salah satu alumni University of York pada2016. Dia pernah menjabat sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) York Periode 2018-2019.Gracia menilai melanjutkan pendidikan di luar negeri tidak hanya soal memperdalam ilmu. Kesempatan melihat lingkungan dan beradaptasi dengan masyarakat setempat juga akanmembuka wawasan serta memberikan pengalaman berbeda.Dia juga penerima beasiswa LPDP RI Angkatan 2015/PK-47 dan mendapat penghargaan dari KBRI London berupa MVP Award dengan predikat PhD Academic Excellence pada 2021.“Menurut saya pribadi, UK bisa jadi negara pilihan karena ternyata biaya hidupnya relatif, tidak setinggi yang mungkin dibayangkan kebanyakan. Sekitar GBP 600 per-bulan cukup untuk biaya akomodasi, transportasi, makan, dan membeli kebutuhan sehari-hari yang layak,” beber Gracia.Country Director Indonesia & South East Asia Cluster Lead dari British Council, Summer Xia, mengatakan banyak tokoh cendekiawan dunia memilih UK sebagai destinasi ketika mengambil studi di luar negeri. Pihaknya berkomitmen terus menyediakan akses dan membuka pintu bagi calon mahasiswa mewujudkan impian mereka melalui pendidikan berkualitas yang disediakan universitas berkelas dunia di Inggris bersamaan dengan perayaan ulang tahun British Councilke-75.Xia mengatakan kuliah di Inggris didukung dengan sistem pengajaran inovatif bersama akademisi terkemuka. Serta penemuan-penemuan yang menempatkan mereka di garis terdepan dalam hal sains dan penelitian global.Dia menyebut pameran seperti ini memberikan peluang besar bagi calon mahasiswa dan orang tua untuk dapat berinteraksi langsung dengan universitas-universitas tersebut. "Sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan membuat keputusan dengan tepat," ujar Xia.Study in UK Expo 2023 mendapat perhatian dan dukungan langsung dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) Indonesia. LPDP melihat dengan besarnya generasi muda yang memiliki kualitas pendidikan terbaik akan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi Indonesia.“Hasil riset dari LPDP menunjukkan setidaknya beberapa universitas di UK telah menjadi universitas favorit tujuan belajar dari mahasiswa Indonesia, seperti UCL, King's College London, University of Glasgow, dan University of Birmingham,” beber Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto.Data lain dari LPDP mencatat hingga Desember 2020, terdapat 12.597 alumni yang lulus dari universitas dalam dan luar negeri melalui jalur beasiswa yang diberikan. Dari angka tersebut, 276 mahasiswa merupakan lulusan dari University College London (UCL), 185 mahasiswa lulus dari Imperial College London dan University of Edinburgh, 165 mahasiswa dari University of Leeds, serta 161 mahasiswa dari University of Birmingham.“Besarnya jumlah lulusan ini terus mendukung dan memotivasi kami dalam menjangkau lebih banyak lagi mahasiswa berkualitas dan lulus dari universitas terbaik di UK. Harapan kami dengansejumlah kemudahan dan pengalaman pendidikan terbaik, mahasiswa maupun calon mahasiswa akan dapat merealisasikan impian mereka dalam berperan serta pada peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan yang lebih positif di Indonesia,” tutur Gianti.