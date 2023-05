Berapa Biaya Kuliah Jalur Mandiri Unpad 2023? Cek di Sini Komplet 58 Prodi!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Fakultas Hukum

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

3. Fakultas Kedokteran

4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

5. Fakultas Pertanian

6. Fakultas Kedokteran gigi

7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

8. Fakultas Ilmu Budaya

9. Fakultas Psikologi

10. Fakultas Peternakan

11. Fakultas Ilmu Komunikasi

12. Fakultas Keperawatan

13. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

14. Fakultas Teknologi Industri Pertanian

15. Fakultas Farmasi

16. Fakultas Geologi

Jakarta: Universitas Padjadjaran ( Unpad ) membuka penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri untuk jenjang S1 atau dikenal dengan SMUP. Calon mahsiswa yang masuk Unpad melalui jalur mandiri mesti membayar Uang Kuliah Tunggal ( UKT ) per semester dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).Penatapan UKT dan IPI ini berbeda antara prodi satu dengan yang lainnya. Hal ini tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 521/UN6.RKT/Kep/HK/2023.Tersedia pilihan 16 fakultas dalam SMUP. Pendaftar dapat memilih 58 prodi di dalam 16 fakultas tersebut.Sobat Medcom yang ingin mengikuti SMUP penting juga mengetahui UKT dan IPI Unpad TA 2023/2024. Berikut penetapan UKT dan IPI Unpad TA 2023/2024:1. HukumUKT per semester: Rp7.000.000IPI Minimal: Rp50.000.0001. Ekonomi IslamUKT per Semester: Rp7.500.000IPI Minimal: Rp50.000.0002. Bisnis DigitalUKT per Semester: Rp7.750.000IPI Minimal: Rp60.000.0003. ManajemenUKT per Semester: Rp7.750.000IPI Minimal: Rp60.000.0004. AkuntansiUKT per Semester: Rp7.750.000IPI Minimal: Rp60.000.0005. Ilmu EkonomiUKT per Semester: Rp7.500.000IPI Minimal: Rp45.000.0001. KedokteranUKT per Semester: Rp20.500.000IPI Minimal: Rp195.000.0002. Kedokteran HewanUKT per Semester: Rp11.000.000IPI Minimal: Rp70.000.0001. MatematikaUKT per Semester: Rp6.500.000IPI Minimal: Rp30.000.0002. KimiaUKT per Semester: Rp7.000.000IPI Minimal: Rp30.000.0003. FisikaUKT per Semester: Rp7.000.000IPI Minimal: Rp30.000.0004. BiologiUKT per Semester: Rp7.000.000IPI Minimal: Rp30.000.0005. StatistikaUKT per Semester: Rp6.500.000IPI Minimal: Rp 30.000.0006. GeofisikaUKT per Semester: Rp7.000.000IPI Minimal: Rp30.000.0007. Teknik InformatikaUKT per Semester: Rp9.500.000IPI Minimal: Rp55.000.0008. Teknik ElektroUKT per Semester: Rp10.000.000IPI Minimal: Rp60.000.0009. Ilmu aktuariaUKT per Semester: Rp7.000.000IPI Minimal: Rp30.000.0001. AgroteknologiUKT per Semester: Rp6.500.000IPI Minimal: Rp25.000.0002. AgribisnisUKT per Semester: Rp6.500.000IPI Minimal: Rp30.000.0001. Kedokteran gigiUKT per Semester: Rp15.000.000IPI Minimal: Rp190.000.0001. Administrasi BisnisUKT per Semester: Rp7.000.000IPI Minimal: Rp60.000.0002. Administrasi Bisnis K PangandaranUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp20.000.0003. Adminsitrasi PublikUKT per Semester: Rp7.000.000IPI Minimal: Rp60.000.0004. AntropologiUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp15.000.0005. Hubungan InternasionalUKT per Semester: Rp7.500.000IPI Minimal: Rp70.000.0006. Ilmu PemerintahanUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp30.000.0007. Ilmu PolitikUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp30.000.0008. Kesejahteraan SosialUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp25.000.0009. SosiologiUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp15.000.0001. Sastra IndonesiaUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp15.000.0002. Sastra SundaUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp15.000.0003. SejarahUKT per Semester: Rp 6.000.000IPI Minimal: Rp 15.000.0004. Sastra InggrisUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp30.000.0005. Sastra PrancisUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp15.000.0006. Sastra JepangUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp30.000.0007. Sastra RusiaUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp15.000.0008. Sastra JermanUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp15.000.0009. Sastra ArabUKT per Semester: Rp6.000.000IPI Minimal: Rp15.000.0001. PsikologiUKT per Semester: Rp10.000.000IPI Minimal: Rp85.000.0001. PeternakanUKT per Semester: Rp7.500.000IPI Minimal: Rp30.000.0002. Peternakan K PangandaranUKT per Semester: Rp6.500.000IPI Minimal: Rp30.000.0001. Hubungan MasyarakatUKT per Semester: Rp8.000.000IPI Minimal: Rp55.000.0002. Ilmu KomunikasiUKT per Semester: Rp8.000.000IPI Minimal: Rp55.000.0003. Ilmu Komunikasi K PangandaranUKT per Semester: Rp7.000.000IPI Minimal: Rp20.000.0004. Perpustakaan dan Sains InformasiUKT per Semester: Rp8.000.000IPI Minimal: Rp55.000.0005. JurnalistikUKT per Semester: Rp8.000.000IPI Minimal: Rp55.000.0006. Manajemen KomunikasiUKT per Semester: Rp8.000.000IPI Minimal: Rp55.000.0007. Televisi dan FilmUKT per Semester: Rp8.000.000IPI Minimal: Rp55.000.0001. KeperawatanUKT per Semester: Rp9.500.000IPI Minimal: Rp45.000.0002. Keperawatan K PangandaranUKT per Semester: Rp9.000.000IPI Minimal: Rp20.000.0001. PerikananUKT per Semester: Rp8.500.000IPI Minimal: Rp30.000.0002. Ilmu KelautanUKT per Semester: Rp8.500.000IPI Minimal: Rp30.000.0003. Perikanan K PangandaranUKT per Semester: Rp8.500.000IPI Minimal: Rp20.000.0001. Teknik PertanianUKT per Semester: Rp7.500.000IPI Minimal: Rp35.000.0002. Teknologi Industri PertanianUKT per Semester: Rp7.500.000IPI Minimal: Rp35.000.0003. Teknologi PanganUKT per Semester: Rp7.500.000IPI Minimal: Rp35.000.0001. FarmasiUKT per Semester: Rp12.000.000IPI Minimal: Rp75.000.0001. Teknik geologiUKT per Semester: Rp10.000.000IPI Minimal: Rp65.000.000Nah itulah UKT dan PIP yang mesti Sobat Medcom bayar bila masuk Unpad melalui Jalur SMUP. Kalian yang tertarik, pendaftaran SMUP Unpad masih dibuka hingga 26 Juni 2023.Pendaftaran melalui daring melalui laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/login. Nantinya, peserta mesti mengikuti tes pada 8-10 Juli 2023. Hasil SMUP diumumkan pada 21 Juli 2023.