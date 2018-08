Ribuan Perguruan Tinggi di Indonesia Tak Terakreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mencatat, baru sekitar 1.676 dari total 4.651 perguruan tinggi (negeri maupun swasta) di Indonesia yang sudah terakreditasi (A,B dan C). Dari angka itu pun, jumlah yang sudah terakreditasi A hanya 73 perguruan tinggi saja.“Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Untuk PT (PTS dan PTN) yang sudah terakreditasi ada 1.676 PT dari total 4.651 PT yang ada di Indonesia,” kata Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Tjan Basaruddin saat dihubungi Medcom.id, Kamis 2 Agustus 2018.Dengan kata lain, jumlah PT terakreditasi hanya sekitar 34 persen bahkan belum mencapai setengah dari total PT negeri ataupun swasta yang ada di Indonesia. Kondisi ini, kata Tjan, tentu saja akan menghambat upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi di Indonesia, dan upaya pemerintah mendorong perguruan tinggi kelas dunia (World Class University).“Jadi, masih ada sekitar 3.000 PT dari total 4.651 PT itu yang belum terakreditasi,” jelas Tjan.Dari total 1.676 PT yang terakreditasi itu pun, mayoritas masih didominasi kampus dengan akreditasi C dengan total 1.003 perguruan tinggi.“Kemudian yang terakreditasi A hanya 73 PT menggunakan data per 31 Juli 2018,” terang Tjan.Baca: Revitalisasi Sistem TIK Kunci UNS Masuk 200 Universitas Top Asia Sementara, untuk program studi (prodi) tercatat baru sekitar 19.617 yang terakreditasi. Dari total 27.341 prodi di Indonesia.“Untuk akreditasi prodi, didominasi oleh akreditasi B. Jumlah prodi yang terakreditasi A ada 3.000 PT,” ucapnya.(CEU)