15 Referensi Ucapan Selamat Natal dalam Bahasa Inggris

Ucapan Selamat Natal untuk orang tua





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Ucapan Selamat Natal untuk kakak dan adik

Ucapan Selamat Natal untuk kerabat

Baca juga: Ketahui Perbedaan Santa Claus dan Sinterklas

(REN)

Jakarta: Hari Raya Natal yang dirayakan umat Kristiani di seluruh dunia tinggal menghitung hari.Pada hari itu, orang-orang saling berbagi ucapan Selamat Natal.Apakah Sobat Medcom sudah menyiapkan ucapan Selamat Natal untuk teman atau orang-orang terdekat? Sobat Medcom yang masih bingung memberikan ucapan selamat, berikut 15 ucapan Selamat Natal dalam bahasa Inggris yang bisa digunakan dikutip dari laman Cakap:Christmas is about family. The very core of what makes holidays special is to be with my awesome parents. I love the two of you so much. Merry Christmas Mom and Dad!(Natal adalah tentang Natal. Inti dari liburan yang istimewa adalah bersama orang tua yang mengagumkan. Aku sangat menyayangi kalian berdua, orang tuaku. Selamat Hari Natal Mom dan Dad!)Please accept my Christmas wishes for you. They are wrapped in smiles and packed with love. I am so grateful to have you in my life. Thank you for being wonderful parents. Merry Christmas!(Terimalah doa Natal untuk kalian. Mereka dibungkus oleh senyum dengan penuh cinta. Aku sangat bersyukur memiliki kalian dalam hidupku. Terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa. Selamat Hari Natal!)You have no idea how grateful we are to be your children. You have always strived to give us the best. Thank you so much and I wish you a Merry Christmas, Mom and Dad!(Kalian tidak tahu betapa bersyukurnya kami menjadi anak-anakmu. Kalian selalu berusaha memberi kami yang terbaik. Terima kasih banyak dan Selamat Hari Natal, Mom dan Dad!)No matter what we are doing together, sharing a giggle or saying a prayer, we always do it with love. You taught us that and we appreciate you. Merry Christmas, Mom and Dad!(Tidak peduli apa yang kita lakukan bersama, berbagi tawa atau berdoa, kita selalu melakukannya dengan cinta. Kalian mengajarkan kami hal tersebut dan kami menghargai kalian. Selamat Natal, Mom dan Dad!)The two of you are the most precious part of Christmas for me. Seeing you happy and enjoying our time together is what makes this Christmas special! Merry Christmas, Mom and Dad!(Kalian berdua adalah bagian Natal yang paling berharga bagiku. Melihat kalian bahagia dan menikmati waktu bersama adalah hal yang membuat natal ini spesial! Selamat Natal, Mom dan Dad!)Always feeling lucky to have such a great brother and sister. Always wishing you lots of love, happiness and good health. Merry Christmas to you my brother and sister.(Aku selalu merasa beruntung memiliki saudara yang begitu hebat. Selalu berharap kalian berkelimpahan cinta, kebahagiaan dan kesehatan. Selamat Hari Natal Saudaraku!)As children, we spent every Christmas together. Now we are adults living far apart, but we are always together in my heart. For my brother and sister, Merry Christmas!(Sebagai anak-anak, kita selalu menghabiskan Natal bersama. Sekarang kita sudah dewasa dan sudah hidup berjauhan, tetapi kita selalu bersama dalam hati. Untuk saudaraku, Selamat Hari Natal!)Always glad that you’re my brother and sister. Words can’t express how grateful I am to have You as my brother and sister. Always wishing you and your little family happiness and health. Merry Christmas!(Selalu bersyukur bahwa kau adalah saudaraku. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan betapa bersyukurnya diriku memilikimu sebagai saudaraku. Aku selalu berharap kamu dan keluarga kecilmu bahagia dan sehat. Selamat Hari Natal!)Merry Christmas to my sister! All the wonderful memories we’ve shared together still fill my heart with happiness.(Selamat Natal untuk kakakku! Semua kenangan indah yang kita bagi bersama masih mengisi hatiku dengan kebahagiaan.)From cookie cutters to classroom colouring, we’ve created dozens of holiday decorations. But none last as long as the memories we made. Merry Christmas, Sister!(Dari memotong kue hingga mewarnai kelas, kita telah membuat lusinan dekorasi liburan. Tapi tidak ada yang bertahan selama kenangan yang kita buat. Selamat Natal, Dik!)May God’s blessings shine upon you and your family members on this Christmas! Merry Christmas!(Semoga berkat Tuhan menyinari kamu dan anggota keluargamu pada natal ini! Selamat Hari Natal!)I am so lucky to have the kindest, sweetest, most fun family anyone could have asked for. Merry Christmas to you. You’re all so special to me. Merry Christmas!(Aku sangat beruntung memiliki keluarga yang baik, manis dan menyenangkan yang diharapkan oleh semua orang. Kalian semua sangat istimewa buat saya. Selamat Hari Natal!)Merry Christmas! I’m so thankful to have been blessed with such a wonderful family to celebrate this meaningful time of the year.(Selamat Hari Natal! Aku sangat bersyukur telah diberkati dengan keluarga yang luar biasa untuk merayakan tahun yang penuh makna ini.)I hope the magic of Christmas fills every corner of your heart and home with joy — now and always.(Aku berharap keajaiban Natal memenuhi setiap sudut hati dan rumah kalian dengan sukacita – sekarang dan selalu.)The gift of love. The gift of peace. The gift of happiness. May all these be yours at Christmas.(Karunia cinta. Karunia kedamaian. Karunia kebahagiaan. Semoga semua ini menjadi milikmu saat Natal.)Itulah 15 contoh ucapan Selamat Natal dalam bahasa Inggris dan Indonesia yang bisa jadi referensi Sobat Medcom. Semoga membantu yaa!