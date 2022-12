Ketahui Perbedaan Santa Claus dan Sinterklas

(WAN)

Jakarta: Hari Raya Natal seringkali identik dengan sosok Sinterklas atau Santa Claus. Setiap natal, seringkali kita menjumpai pria berkostum merah lengkap dengan jenggot putih panjangnya.Dilansir dari laman Britannica, Sinterklas berasal dari bahasa Belanda “Sinterklaas” yang merupakan varian Belanda untuk St. Nicholas.Rodenberg dan Wagenaar dalam jurnal yang dipublikasikan Journal of Heritage Studies memaparkan, Sinterklas terilhami dari Saint Nicholas, seorang uskup asal Myra yang hidup sekitar abad ke-3 Masehi.Nicolas yang punya sikap dermawan dan suka berbagi kepada orang-orang miskin lantas menginspirasi lahirnya cerita Sinterklas di Belanda. Sinterklas lantas digambarkan layaknya uskup, lengkap dengan jubah keuskupan, topi uskup yang disebut mitre, dan tongkat gembala uskup yang pada bagian atasnya melingkar.Adapun Santa Claus juga terinspirasi dari cerita sosok seorang yang dermawan dan suka berbagi. Cerita Santa yang populer di AS juga dipengaruhi cerita serupa di Belanda. Hal itu merujuk kepada sejarah Kota New York yang dibangun dan dikuasai Belanda pada Abad ke-17.Sosok orang dermawan tersebut digambarkan sebagai seorang kakek yang berasal dari kutub utara. Bila Sinterklas menggunakan kuda putih, maka kendaraan Santa Claus adalah kereta salju yang ditarik oleh sembilan rusa kutub.